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РИА Новости

Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции "дочки" ВЭБа

16:46 28.08.2019 (обновлено: 17:06 28.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОфис "Проминвестбанка" в Киеве
Офис Проминвестбанка в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Офис "Проминвестбанка" в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил Украине продавать акции "дочки" ВЭБа - Проминвестбанка, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.
"Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБ.РФ и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации Проминвестбанка (ПИБ) запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы", - указали в ВЭБе.
Украинская фондовая биржа 18 июля разместила сообщение о продаже акций украинской "дочки" ВЭБа. Аукцион был назначен на 28 августа. После этого в ВЭБе заявили, что намерены последовательно обжаловать "все противоправные действия пристава" и будут добиваться защиты имущества как в судах Украины, так и на международном уровне.
В ВЭБе указали, что 21 августа госкорпорация обратилась в Стокгольмский арбитраж с просьбой назначить чрезвычайного арбитра и рассмотреть вопрос о запрете Украине реализовывать акции банка до того момента, как состав арбитров не рассмотрит требования ВЭБ.РФ по существу.
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"Мы надеемся, что международные инстанции продолжат поддерживать ВЭБ.РФ в борьбе за наши многомиллиардные инвестиции в ПИБ", - приводятся также в сообщении слова старшего вице-президента ВЭБа Игоря Краснова.
В конце июня ВЭБ обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к Украине с требованием возместить все убытки, причиненные банку. Госкорпорация приобрела акции Проминвестбанка в 2008 году и вложила в его развитие более 2,7 миллиарда долларов. В конце июля Печерский районный суд Киева согласился с позицией российской госкорпорации и предписал приостановить продажу акций.
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