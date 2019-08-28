Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции "дочки" ВЭБа

МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма запретил Украине продавать акции "дочки" ВЭБа - Проминвестбанка, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации.

"Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма в ходе рассмотрения инвестиционного спора между ВЭБ.РФ и Украиной об экспроприации дочернего банка госкорпорации Проминвестбанка (ПИБ) запретил Украине продавать акции ПИБа и обязал возместить ВЭБу понесенные арбитражные расходы", - указали в ВЭБе.

Украинская фондовая биржа 18 июля разместила сообщение о продаже акций украинской "дочки" ВЭБа. Аукцион был назначен на 28 августа. После этого в ВЭБе заявили, что намерены последовательно обжаловать "все противоправные действия пристава" и будут добиваться защиты имущества как в судах Украины, так и на международном уровне.

В ВЭБе указали, что 21 августа госкорпорация обратилась в Стокгольмский арбитраж с просьбой назначить чрезвычайного арбитра и рассмотреть вопрос о запрете Украине реализовывать акции банка до того момента, как состав арбитров не рассмотрит требования ВЭБ.РФ по существу.

"Мы надеемся, что международные инстанции продолжат поддерживать ВЭБ.РФ в борьбе за наши многомиллиардные инвестиции в ПИБ", - приводятся также в сообщении слова старшего вице-президента ВЭБа Игоря Краснова.