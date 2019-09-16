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РИА Новости

Эрдоган и Роухани встретились перед началом саммита по Сирии

12:50 16.09.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019
© РИА Новости / Валерий Мельников
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АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган проводит встречу с иранским коллегой Хасаном Роухани перед началом трехстороннего саммита с Россией по Сирии, сообщила в понедельник администрация турецкого лидера.
"Наш президент проводит встречу во дворце Чанкая с президентом Ирана Хасаном Роухани, который находится в Анкаре для участия в трехсторонней встрече на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в понедельник прибудет в Анкару, где примет участие в трехстороннем саммите по Сирии и проведет встречи с лидерами Турции и Ирана, в ходе которых намерен обсудить ряд актуальных международных тем и двустороннее сотрудничество.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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