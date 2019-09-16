Эрдоган и Роухани встретились перед началом саммита по Сирии

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время четвёртой трёхсторонней встречи президентов России, Ирана и Турции. 14 февраля 2019

АНКАРА, 16 сен - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган проводит встречу с иранским коллегой Хасаном Роухани перед началом трехстороннего саммита с Россией по Сирии, сообщила в понедельник администрация турецкого лидера.

"Наш президент проводит встречу во дворце Чанкая с президентом Ирана Хасаном Роухани, который находится в Анкаре для участия в трехсторонней встрече на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин в понедельник прибудет в Анкару, где примет участие в трехстороннем саммите по Сирии и проведет встречи с лидерами Турции и Ирана, в ходе которых намерен обсудить ряд актуальных международных тем и двустороннее сотрудничество.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах продолжаются зачистки от боевиков. На первый план выступают политическое урегулирование, восстановление Сирии и возвращение беженцев.