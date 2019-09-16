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РИА Новости

В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

11:55 16.09.2019 (обновлено: 02:36 17.09.2019)
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CC0 / Skitterphoto / Офисный работник
Офисный работник
CC0 / Skitterphoto /
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
Отмечается, что в список компаний входят предприятия сфер обрабатывающего производства, сельского хозяйства, научной и технической деятельности, а также строительства.
"На предприятиях <…> работники 30-40% времени ничего не делают. Наша задача не в том, чтобы сократить рабочий день, а в том, чтобы они смогли делать его полезным", — пояснил замминистра.
Засельский добавил, что четких параметров перехода на четырехдневку на данный момент нет. Окончательный вывод о сокращении рабочей недели, по его словам, можно будет сделать, когда схему испытают на большом количестве компаний, поскольку эксперимент в рамках лишь одного предприятия будет безрезультатным.
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В свою очередь, и.о. министра семьи и труда Башкирии Юрий Мельников заявил РИА Новости, что республиканские предприятия, участвующие в национальном проекте по повышению производительности труда, пока не намерены проводить эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели.
В нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" на данный момент входят 266 предприятий малого и среднего бизнеса из 30 регионов России, среди них и Башкирия.
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев
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Четырехдневная рабочая неделя

Тему возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю в начале июня затронул премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, это реально, но "не сию секунду".
"Это должно сопровождаться ростом производительности труда с одной стороны, если речь идет о полноценной рабочей неделе, и, конечно, сохранением той заработной платы, которая имеется", — сказал глава правительства.
Идею поддержала Федерация независимых профсоюзов, а Министерство труда и социальной защиты должно сообщить правительству свою позицию до конца сентября.
Однако министр экономического развития Максим Орешкин заявил РИА Новости, что переход возможен только в том случае, если уровень доходов и производительность труда высокие.
Также спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что нижняя палата обсудит предложения о переходе на четырехдневную рабочую неделю. Подготовить соответствующие законопроекты могут по итогам дискуссии с правительством, профсоюзами и работодателями.
В свою очередь, согласно опросу, большинство работодателей в России не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю.
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Важна эффективность свободного времени

Ранее во время ВЭФ глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин в интервью радио Sputnik заявил, что РСПП прорабатывает формы и инструменты для возможности введения четырехдневной рабочей недели.
По его словам, пять лет назад в Трудовой кодекс уже был введен термин “дистанционная работа”, что позволяет людям иметь гибкую занятость и не находиться постоянно в офисах.
“Это означает, что можно не ходить в офис вообще, только получать задание и приносить результат этой работы. И сидеть дома, на пляже, в лесу на скамеечке. И чем дальше, тем больше будет таких видов деятельности. И поэтому понятие "пятидневка", "четырехдневка" – оно в некотором смысле теряет смысл для некоторых видов деятельности", – считает глава РСПП.
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Такая свободная творческая работа в эпоху цифровой трансформации будет составлять все большую долю, отметил Шохин.
Двигаться в этом направлении можно, но при этом важно оценить эффективность проведения свободного время, подчеркнул он.
“Существуют альтернативы: свободное время либо доходы. Если предоставить человеку возможность работать четыре или три дня в неделю, не факт, что он будет отдыхать. Он займется чем-то еще и, может быть, даже начнет подрабатывать. И тогда вместо того, чтобы дать возможность развиваться личности, освободить для культурного времяпрепровождения и т.д., мы на самом деле нагрузим этих же людей. Потому что в нынешней ситуации для людей ценность заработка, к сожалению, выше, чем ценность свободного времени", – заключил глава РСПП.
Сотрудники в офисе
15 сентября, 08:00РИА Новости
Все за и против четырехдневной рабочей недели
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Дмитрий МедведевГосдума РФМоскваРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Давно уже разогнать нужно это правительство.
16 сентября, 12:30
Рязанский Сахар
12832005
Вот ни кто не предложи снижение зарплат чиновникам и сокращение госаппарата , а то у одного чиновника 10 замов по 20 замов и т.д. На шее одного рабочего висят 5 чинуш !
16 сентября, 12:50
Мурзик Мурзик
13221001
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