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РИА Новости

В Казахстане пообещали усилить меры безопасности после ДТП на переезде

10:38 16.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 16 сен - РИА Новости. Дополнительные меры безопасности будут приняты после столкновения в Казахстане поезда и автобуса, в результате которого один человек погиб и трое серьезно пострадали, сообщил в понедельник министр индустрии и инфраструктурного развития республики Роман Скляр.
Представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов ранее сообщал, что около 19.20 (16.20 мск) воскресенья железнодорожный состав врезался в автобус, выехавший на переезд в нарушение правил. В результате столкновения один человек погиб, пострадали трое - 33-летняя женщина и двое детей 2016 и 2014 годов рождения. Погибший - водитель автобуса. Состояние пострадавших тяжелое, они находятся в отделении реанимации.
"Мы планируем начать проектирование и строительство моста, путепровода уже в следующем году, но не именно на этом месте, на этом переезде, а немного в стороне, где будет меньше сноса домостроений", - сказал Скляр в ходе пресс-конференции.
Он сообщил, что "проектирование проходит в течение короткого промежутка времени, 3-4 месяца - это максимум".
"Дополнительные меры безопасности мы, естественно, будем принимать после такого ЧП, усилим совместно с департаментом внутренних дел на транспорте данную работу", - сообщил Скляр.
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