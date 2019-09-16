ЦБ нашел признаки финансовой пирамиды в деятельности ГК "СоцАгроФинанс"

СОЧИ, 16 сен - РИА Новости. Банк России видит признаки финансовой пирамиды в деятельности ГК "СоцАгроФинанс", которая в большей степени ориентируется на пенсионеров, давая агрессивную рекламу и обещает гарантированную высокую доходность, рассказал РИА Новости глава департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях в кулуарах XVII Международного банковского форума "Банки России - XXI век".

"Мы увидели в деятельности компании внешние признаки финансовой пирамиды. Это не одна компания, это группа компаний. Мы давно на нее обратили внимание, но сама компания была в замершем состоянии какое-то время и не так давно она начала активно рекламировать свою деятельность и в первую очередь ориентироваться на пенсионеров. Эта группа компаний была в спящем режиме больше года", - сказал он.

"Всех, кого привлекали, большинство это пенсионеры, привлекали под обещание высокой доходности, на сайте и в своих материалах заявляли, что они, во-первых, принимают вклады, а вклады может принимать только кредитная организация. Во-вторых, они гарантируют доходность по этим вкладам, что тоже не может быть правдой. Они прикрывались якобы инвестициями в сельскохозяйственный бизнес", - уточнил Лях.

Он добавил, что "СоцАгроФинанс" дает агрессивную рекламу, у них есть реферальная программа, то есть фактически действует по принципу сетевого маркетинга.