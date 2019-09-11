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РИА Новости

В Москве проверят данные о махинациях коммерсантов с деньгами пенсионеров

15:44 11.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о махинациях коммерческой фирмы "СоцАгроФинанс" с деньгами пенсионеров в Москве, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Уточняется, что в среду на федеральном канале был показан сюжет о том, что десятки московских пенсионеров были обмануты фирмой "СоцАгроФинанс". Согласно сюжету, за вложенные деньги фирма обещала им прибыль до 40% годовых. Отмечается, что деньги вкладчиков шли на развитие крестьянско-фермерского хозяйства в Тверской области, которое, по утверждению очевидцев, успешно функционирует. Подчеркивается, что проценты по вкладам люди не получают уже несколько месяцев.
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"Председатель СК России поручил ГСУ СК России по городу Москве организовать процессуальную проверку по приведенным в сюжете фактам. В рамках проверки будут тщательно изучены финансовые схемы, по которым привлекались денежные средства, проверена законность инвестирования", - сказала Петренко, которую цитирует пресс-служба ведомства.
По словам Петренко, следователи установят, были ли признаки мошенничества или иных преступлений против собственности в данном случае, а также виновных в этом.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФАлександр БастрыкинТверская областьРоссияПроисшествия
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