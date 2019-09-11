В Москве проверят данные о махинациях коммерсантов с деньгами пенсионеров

Уточняется, что в среду на федеральном канале был показан сюжет о том, что десятки московских пенсионеров были обмануты фирмой "СоцАгроФинанс". Согласно сюжету, за вложенные деньги фирма обещала им прибыль до 40% годовых. Отмечается, что деньги вкладчиков шли на развитие крестьянско-фермерского хозяйства в Тверской области, которое, по утверждению очевидцев, успешно функционирует. Подчеркивается, что проценты по вкладам люди не получают уже несколько месяцев.