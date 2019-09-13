СК завел дело после сюжета о махинациях с деньгами пенсионеров в Москве

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следователи завели дело о мошенничестве после проверки сюжета СМИ о махинациях коммерческой фирмы с деньгами пенсионеров в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о махинациях коммерческой фирмы "СоцАгроФинанс" с деньгами пенсионеров в Москве. В сюжете "Вестей" на канале "Россия 1" сообщалось, что в финансовую аферу оказались втянутыми десятки столичных пенсионеров. Одна из героинь сюжета, пенсионерка, утверждает, что вложила более 300 тысяч рублей в компанию "СоцАгроФинанс", другая женщина говорит о сумме в 800 тысяч рублей, вложенных ей в марте 2018 года.

"Возбуждено уголовное дело. Следователи усматривают признаки преступления... "мошенничество, совершенное группой лиц", - сказала Иванова.

По данным следствия, некоторые из сотрудников и руководителей компаний "СоцАгроФинанс" и "КФХ и партнеры" арендовали под якобы инвестиционную деятельность помещения на улице Щербаковской в Москве. В дальнейшем они заключили договоры с гражданами, не намереваясь выполнять взятые обязательства по возврату денег вкладчиков.