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РИА Новости

СК завел дело после сюжета о махинациях с деньгами пенсионеров в Москве

15:23 13.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Следователи завели дело о мошенничестве после проверки сюжета СМИ о махинациях коммерческой фирмы с деньгами пенсионеров в Москве, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о махинациях коммерческой фирмы "СоцАгроФинанс" с деньгами пенсионеров в Москве. В сюжете "Вестей" на канале "Россия 1" сообщалось, что в финансовую аферу оказались втянутыми десятки столичных пенсионеров. Одна из героинь сюжета, пенсионерка, утверждает, что вложила более 300 тысяч рублей в компанию "СоцАгроФинанс", другая женщина говорит о сумме в 800 тысяч рублей, вложенных ей в марте 2018 года.
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"Возбуждено уголовное дело. Следователи усматривают признаки преступления... "мошенничество, совершенное группой лиц", - сказала Иванова.
По данным следствия, некоторые из сотрудников и руководителей компаний "СоцАгроФинанс" и "КФХ и партнеры" арендовали под якобы инвестиционную деятельность помещения на улице Щербаковской в Москве. В дальнейшем они заключили договоры с гражданами, не намереваясь выполнять взятые обязательства по возврату денег вкладчиков.
"В рамках расследования уголовного дела в указанных организациях проводятся обыски. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершения преступления, организаторов и участников мошеннической схемы, а также всех пострадавших от противоправной деятельности", - добавила Иванова.
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Юлия ИвановаСледственный комитет РФАлександр БастрыкинМоскваРоссияОбществоПроисшествия
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