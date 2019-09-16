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РИА Новости

"Война закончилась". Зачем Эрдогану новая встреча с Путиным

08:00 16.09.2019 (обновлено: 16:04 16.09.2019)
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© Фото : Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017
Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 ноября 2017
© Фото : Пресс-служба Президента РФ/Михаил Метцель
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Анкаре проходит саммит президентов России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию. В историческом дворце Чанкая обсуждают ситуацию в Идлибе и формирование конституционного комитета Сирии. Трехсторонней встрече предшествовало громкое заявление Москвы об окончании войны в арабской республике. Но согласятся ли с такой оценкой Тегеран и Анкара — большой вопрос.

Противоречия с американцами

"В тот момент, когда Турция решительно настроена очистить от террористических группировок территории на севере Сирии, они (США. — Прим. ред.) хотят одновременно управлять и нами, и ими", — сказал в начале сентября турецкий лидер. Эрдоган опасался, что американцы создадут зону безопасности не для борцов с терроризмом, а для самих террористов. Он повторял: "Для нас это неприемлемо".
Причина противоречий — курдское ополчение в Сирии. Вашингтон поддерживает коалицию "Сил демократической Сирии", а входящие в ее состав курдские отряды народной самообороны признаны в Турции террористической организацией.
В августе после нескольких месяцев консультаций Анкара и Вашингтон достигли соглашения о зоне безопасности в Сирии на границе с Турцией. Однако Эрдоган, желающий защитить границы от курдских отрядов, хочет, чтобы зона безопасности уходила на 30-40 километров вглубь территории Сирии. И настаивает на том, чтобы все курдские формирования были выведены из этой зоны, а их объекты разрушены.
"Наши военные проводят переговоры с американскими коллегами. Сейчас наши и американские вертолеты вместе дежурят там. Но этого недостаточно. Мы ожидаем других действий от США против террористов в зоне безопасности, и пока мы не видим того, чего ждем. Скорее всего, на Генассамблее ООН в конце сентября у меня будет встреча с Трампом, где мы снова эти вопросы обсудим", — сообщил Эрдоган журналистам.

Главная тема — Идлиб

Но прежде чем отправиться на Генассамблею в Нью-Йорк, Эрдоган собрал в Анкаре трехсторонний саммит с Владимиром Путиным и Хасаном Роухани. Основной акцент на встрече будет на ситуации в Идлибе — единственной сирийской провинции, существенную часть которой до сих пор удерживают под контролем мятежники. Эрдоган рассчитывает на обмен мнениями о турецких наблюдательных пунктах в этой зоне.
Предыдущая встреча "тройки" состоялась в феврале в Сочи. А впервые Путин, Эрдоган и Роухани провели трехсторонний саммит в ноябре 2017-го, тоже в Сочи. Готовились обстоятельно: российский лидер заранее побеседовал с Хасаном Роухани в Иране и с Эрдоганом в Сочи, а затем принял и сирийского президента Башара Асада. Кроме того, Путин переговорил с Дональдом Трампом и лидерами других стран Ближнего Востока.
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин, президент Ирана Хасан Роухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017
Президент РФ Владимир Путин, президент Ирана Хасан Рухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин, президент Ирана Хасан Роухани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного заявления для прессы по итогам встречи. 22 ноября 2017
Первый саммит закончился призывами к широкому межсирийскому диалогу с участием всех представителей сирийского общества, а также подтверждением суверенитета и необходимости восстановить территориальную целостность страны. Особое внимание тогда уделили борьбе с ИГ*, “Джебхат ан-Нусрой”* и другими экстремистскими организациями.
Второй раз лидеры встретились спустя полгода, в апреле 2018-го. В совместном заявлении стороны признали, что военным путем решить сирийский конфликт невозможно и необходимо прийти к политическому процессу. Тогда же было решено отделить радикальные террористические группировки от так называемой умеренной оппозиции. Путин оценил мероприятие как очень успешное.
В сентябре 2018-го обсуждение сузилось до ситуации в провинции Идлиб, было положено начало процессу деэскалации в этой зоне. Идлиб стал главной темой и предыдущего саммита — 14 февраля 2019 года в Сочи.
Ситуация в провинции обострилась в августе. В Нур-Султане (ранее — Астана) в очередной раз договорились о режиме прекращения огня. Боевики соглашение нарушили. Сирийские правительственные войска возобновили наступление и взяли в кольцо город Хан-Шейхун, где расположен турецкий наблюдательный пункт. После этого Реджеп Тайип Эрдоган поспешил в Москву.
© РИА НовостиОсвобожденный Хан-Шейхун
Освобожденный Хан-Шейхун
© РИА Новости
Освобожденный Хан-Шейхун
Новый режим прекращения огня вступил в силу 31 августа. По данным Минобороны России, в разных регионах страны все еще происходят обстрелы. Это значит, что встреча 16 сентября вряд ли будет последней.

Беспрецедентная коалиция

Лидерам необходимо достичь компромисса по многим вопросам, по которым позиции стран коренным образом расходятся.
Прежде всего, саммит — продолжение предыдущих переговоров лидеров России, Ирана и Турции, поясняет старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов. “Те встречи давали результат — создание зоны деэскалации в Идлибе, договоренности о прекращении боевых действий. Однако в определенный момент обстрелы все равно возобновлялись”, — отмечает собеседник РИА Новости. Согласовать действия в регионе действительно сложно. Задача предстоящих переговоров — приблизить стороны к компромиссу.
С Долговым согласен востоковед и эксперт-политолог Станислав Тарасов. ”Россия прекрасно понимает, что происходит сейчас в Идлибе, где ведется совместное патрулирование. Турция несет ответственность за эту зону, но Анкаре до сих пор не удается отделить радикальных исламистов от нерадикальных”, — пояснил он в разговоре с РИА Новости.
© Sputnik / Мохамад Маруф / Перейти в фотобанкСирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
© Sputnik / Мохамад Маруф
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Сирийский город Хан-Шейхун в провинции Идлиб
При этом Тарасов подчеркивает: коалиция участников Астанинского формата — сложная, нестандартная и исторически беспрецедентная, трудностей не избежать. Например, есть план урегулирования, предложенный Россией. Турция выступает против одного из пунктов — участия курдских формирований, хотя курды многое сделали для борьбы с “Исламским государством”* и заслужили особый статус, считает эксперт.
“По всем признакам курды вполне могут получить автономию в составе Сирии, но Анкара против этого. В Ираке уже есть курдская автономия, в Сирии — намечается. Выходит, в какой-то момент очередь дойдет и до Турции, а там курдов причисляют к террористам”, — указывает он.
К тому же, по оценке Тарасова, между Анкарой и Москвой более тесное военно-техническое сотрудничество, чем между Москвой и Тегераном.
Важное событие в преддверии саммита — заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о завершении войны в Сирии. “Это принципиально новая позиция, переход от военного к политико-дипломатическому урегулированию сирийской проблемы”, — отмечает эксперт. Однако и в этом позиции сторон могут не совпадать.
“Россия полагает, что война закончилась, а Иран или Турция могут сказать: нет, это не так. О столь принципиальных вопросах и надо договориться: что считать концом войны, что считать победой. Иначе получится как с заявлениями о победе над ИГ*: разные стороны несколько раз говорили, что группировка побеждена, а боевики все еще там бегают”, — объяснил политолог.
Специалисты по региону согласны в том, что сейчас военное сотрудничество отступает на второй план по сравнению с политическим. Предстоит оптимизировать работу конституционной комиссии Сирии, восстановить инфраструктуру. И хотя стороны все еще притираются, обсуждение выходит на новый уровень.
* Террористическая организация, запрещенная в России.

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Война в СирииХасан РоуханиИсламское государствоВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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