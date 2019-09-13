Сергей Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве. 9 сентября 2019

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Сирия постепенно восстанавливается после окончания военных действий, в этих условиях важно содействовать долгосрочному урегулированию кризиса в стране и в регионе.

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", - заявил Лавров в интервью газете "Труд".

По его словам, в таких условиях на первый план выходят задачи гумпомощи Сирии и "продвижения политического процесса по урегулированию кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации в этой стране, а также в Ближневосточном регионе в целом".

Последний этап войны с террористами

В июне посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что в Арабской республике наступает последний этап войны с террористами.

По его словам, боевики бегут в другие страны, что может спровоцировать волну терактов.

Хаддад отметил, что террористы приобрели в Сирии не только боевые навыки, но также "тактические и стратегические возможности использовать большой финансовый и технологический потенциал". Это может позволить им вербовать большое количество людей, а также инструктировать и отдавать приказы удаленно, предупредил дипломат.

Огромный урон экономике

Война в Сирии близка к окончанию, но террористические действия и блокада нанесли огромный урон экономике страны, заявил в апреле министр экономики и внешней торговли Арабской республики Самер Аль-Халиль.

"Сейчас военные действия в Сирии практически закончились, они близки к окончанию, после достижения тех побед, которые были достигнуты сирийской армией с широкой поддержкой со стороны наших друзей во главе с РФ, но война, террористические действия, и блокада, и экономические санкции, которые продолжаются, нанесли огромный урон экономике страны", - сказал он.

По словам Аль-Халиля, экономике Сирии был нанесён огромный удар, целью этого являлось уничтожение всего жизнеобеспечения в стране.

Конфликт в Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.