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РИА Новости
Война в Сирии

Сергей Лавров сообщил об окончании войны в Сирии

06:59 13.09.2019 (обновлено: 07:46 13.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве. 9 сентября 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве. 9 сентября 2019
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Сирия постепенно восстанавливается после окончания военных действий, в этих условиях важно содействовать долгосрочному урегулированию кризиса в стране и в регионе.

"Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни. Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат", - заявил Лавров в интервью газете "Труд".

По его словам, в таких условиях на первый план выходят задачи гумпомощи Сирии и "продвижения политического процесса по урегулированию кризиса для достижения надежной и долгосрочной стабилизации в этой стране, а также в Ближневосточном регионе в целом".
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Последний этап войны с террористами

В июне посол Сирии в России Рияд Хаддад заявил, что в Арабской республике наступает последний этап войны с террористами.
По его словам, боевики бегут в другие страны, что может спровоцировать волну терактов.
Хаддад отметил, что террористы приобрели в Сирии не только боевые навыки, но также "тактические и стратегические возможности использовать большой финансовый и технологический потенциал". Это может позволить им вербовать большое количество людей, а также инструктировать и отдавать приказы удаленно, предупредил дипломат.
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Огромный урон экономике

Война в Сирии близка к окончанию, но террористические действия и блокада нанесли огромный урон экономике страны, заявил в апреле министр экономики и внешней торговли Арабской республики Самер Аль-Халиль.
"Сейчас военные действия в Сирии практически закончились, они близки к окончанию, после достижения тех побед, которые были достигнуты сирийской армией с широкой поддержкой со стороны наших друзей во главе с РФ, но война, террористические действия, и блокада, и экономические санкции, которые продолжаются, нанесли огромный урон экономике страны", - сказал он.
По словам Аль-Халиля, экономике Сирии был нанесён огромный удар, целью этого являлось уничтожение всего жизнеобеспечения в стране.
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Конфликт в Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Урегулирование в Сирии обсуждается на площадках Нур-Султана и Женевы, а прошедший 30 января 2018 года в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
* Запрещенная в России террористическая организация
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В Сирии наступает последний этап войны с боевиками, заявил посол в России
842790015
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Война в СирииСергей ЛавровМИД РФСирия
Популярные комментарии
Война в Сирии закончилась благодаря усилиям России. Вообще за то, что теперь в Сирии мир Путину нужно Нобелевскую премию мира дать.
13 сентября, 08:43
super.ket007a
221000046
а на какие деньги будет восстанавливаться Сирия? США запретили оказывать помощь Дамаску.
13 сентября, 07:23
Владимир Куровский
2140409
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