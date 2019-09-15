В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли в связи с возможным повышением уровня воды в дельте Невы до опасных значений, сообщает городское ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что в воскресенье в Петербурге ожидается усиление ветра и возможное повышение уровня воды до опасных значений. Днем было принято совместное решение ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и дирекции КЗС о закрытии затворов для предотвращения нагонного наводнения.

"В 16:57 затворы КЗС на судопропускных сооружениях С-1, С-2 и шести водопропускных сооружениях закрыты. Движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено. Акватория Невской губы временно изолирована от Финского залива", — говорится в сообщении.

По данным на 17:30 мск, уровень воды по гидропосту "Горный институт" составляет плюс 98 сантиметров, по Финскому заливу — плюс 114 сантиметров.

Планируемое время открытия затворов будет уточняться в соответствии с изменением погодных условий и гидрологической обстановки.