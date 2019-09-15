Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T22:55Z
https://ria.ru/20190915/1558710210.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/49790/40/497904069_0:4:3030:1708_1036x0_80_0_0_8a7e193162e7b98a6bfe431e8a070dee.jpg
РИА Новости

В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения

18:29 15.09.2019 (обновлено: 22:55 15.09.2019)
8049
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкКЗС Санкт-Петербурга
КЗС Санкт-Петербурга
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
КЗС Санкт-Петербурга. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закрыли в связи с возможным повышением уровня воды в дельте Невы до опасных значений, сообщает городское ГУ МЧС.
Ранее сообщалось, что в воскресенье в Петербурге ожидается усиление ветра и возможное повышение уровня воды до опасных значений. Днем было принято совместное решение ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и дирекции КЗС о закрытии затворов для предотвращения нагонного наводнения.
"В 16:57 затворы КЗС на судопропускных сооружениях С-1, С-2 и шести водопропускных сооружениях закрыты. Движение пассажирских и грузовых судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено. Акватория Невской губы временно изолирована от Финского залива", — говорится в сообщении.
По данным на 17:30 мск, уровень воды по гидропосту "Горный институт" составляет плюс 98 сантиметров, по Финскому заливу — плюс 114 сантиметров.
Планируемое время открытия затворов будет уточняться в соответствии с изменением погодных условий и гидрологической обстановки.
Наводнение в Петербурге фиксируется при повышении уровня воды на 160 сантиметров выше ординара.
Паводок
13 сентября, 04:54РИА Новости
В Приморье восстановили проезд ко всем пострадавшим от наводнения селам
4325726
Обсудить 1
Санкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Канадский волк в вольере на территории зоопарка Садгород во Владивостоке
В Крыму волки начали нападать на людей
РИА
Новости
Модель корвета проекта 20386
Разработчик рассказал об уникальности нового российского корвета "Меркурий"
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
В Кремле прокомментировали атаку дронов на саудовские нефтяные объекты
Актриса Анастасия Заворотнюк
СМИ: супруг и мать Заворотнюк приехали в больницу
Лента
новостей
Нови-Сад во время бомбардировки
В России оценили слова посла США о бомбардировках Сербии
Флаг США на военной базе в Польше
Пушков предупредил об угрозе новой войны в мире
Рабочий
Названа самая высокооплачиваемая вакансия в России
Владимир Жириновский
Жириновский рассказал о "достойном конце Украины"
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
Истребитель Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Российский Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москв
Захарова ответила на слова посла США в Сербии о бомбардировках Югославии
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. 24 июля 2019
Синоптики предупредили москвичей о заморозках и барической "пиле"
Президент США Дональд Трамп
Трамп разрешил использовать резервы США для поддержания нефтяного рынка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:49В России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
05:46На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
05:42В Красноярске завели уголовное дело после убившего 8 человек пожара
05:40Инцидент с Boeing в Краснодаре возник по вине пилотов, сообщает прокуратура
05:28Пожаров в красноярской тайге не осталось
05:24Экологи ВВО собрали более 200 тонн металлолома в Охотском море
05:22В Перу приготовили самый большой в мире салат из артишоков
05:11В Сирии пункт пропуска "Суран" теперь работает в обоих направлениях
05:08Убивший 8 человек пожар в Красноярске начался из-за замыкания проводки
04:52Ким Чен Ын предложил Трампу встретиться в Пхеньяне, пишут СМИ
04:36Кардиолог назвал опасные позы для сна
04:09Глава Nissan Саикава ушел в отставку, его замена будет в октябре
04:07Прокуратура нашла нарушения при вылове китов коренными жителями на Чукотке
03:53Стало известно, какую услугу россияне все чаще ищут на "Авито"
03:44Оперативники пресекли деятельность осужденного, призывавшего к терроризму
03:39Создатели финпирамид все чаще обещают россиянам прибыль с реального бизнеса
03:32NI рассказал о "сумасшедшем плане НАТО" потопить российские подлодки
03:31Эксперт рассказал, сколько времени россиянки проводят в декретном отпуске
03:31Оплата товаров по QR-коду в интернете стала доступна для россиян
03:27"Росатом" предложит комплекс мер по развитию водородной энергетики в России
Лента новостейМолния