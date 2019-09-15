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РИА Новости

В Петербурге затворы дамбы закроют из-за угрозы подъема уровня воды

16:25 15.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Санкт-Петербург. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 сен – РИА Новости. Затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге закроют в воскресенье в связи с возможным повышением уровня воды в дельте Невы до опасных значений, сообщает дирекция КЗС.
В воскресенье в Санкт-Петербурге ожидаются ливни, усиление порывов юго-западного ветра в прибрежных районах до 18 метров в секунду, повышение уровня воды до опасных значений.
"В связи с повышением уровня воды в дельте реки Невы по прогнозам ФГБУ "Северо-Западное УГМС" до критериев наводнения (+160 сантиметров), системой предупреждения угрозы наводнений разработан предварительный план работы Комплекса защитных сооружений города Санкт-Петербурга для предотвращения наводненческой ситуации… в 14.00 начата работа по подготовке закрытию всех затворов КЗС", - говорится в сообщении.
Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру будет остановлено Капитаном морского порта "Большой порт Санкт-Петербург" в 16.00 мск.
Отмечается, что решение о задействовании Комплекса защитных сооружений было принято ГУМЧС по Санкт-Петербургу совместно с Дирекцией КЗС.
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