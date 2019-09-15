Жириновский рассказал о "достойном конце Украины"

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.

По мнению политика, помешать этому процессу может только выдача российских паспортов, которая должна осуществляться не только в Донбассе, но и на территории всей страны.

"В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины. Достал паспорт — русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины", — написал он у себя в Telegram-канале.

В апреле Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям непризнанных ДНР и ЛНР. По словам президента, этот вопрос носит исключительно гуманитарный характер и Россия не хочет создавать проблем для украинских властей, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.