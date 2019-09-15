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РИА Новости

Жириновский рассказал о "достойном конце Украины"

15:50 15.09.2019 (обновлено: 16:09 15.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВладимир Жириновский
Владимир Жириновский
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что у России есть единственный способ остановить американизацию Украины.
По мнению политика, помешать этому процессу может только выдача российских паспортов, которая должна осуществляться не только в Донбассе, но и на территории всей страны.
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"В итоге мы придем к тому, что там не останется граждан Украины. Достал паспорт — русский, польский, венгерский, а с украинскими паспортами и нет уже. Вот это будет достойный конец Украины", — написал он у себя в Telegram-канале.
В апреле Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям непризнанных ДНР и ЛНР. По словам президента, этот вопрос носит исключительно гуманитарный характер и Россия не хочет создавать проблем для украинских властей, однако ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит все границы.
Менее чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей. По состоянию на начало сентября российские паспорта получили более 15 тысяч жителей ДНР.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛНРДНРЛДПРВладимир ПутинВладимир ЖириновскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Бесполезно. Уже несколько поколений украинцев воспитывается в ненависти к России.
15 сентября, 18:10
ЮВЮрий Владимирович
1201119227
Сударь, вы сильны в истории? Наш братский народ имеет богатую историю, начиная от "матери городов русских"- Киева и заканчивая славными подвигами наших братьев- украинцев во время Великой Отечественной Войны! Прошу не забывать об этом!
15 сентября, 16:22
ИЛИван Листьев
50510193
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