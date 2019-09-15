Украина будет планировать бюджет на три года

"В этом году в определенной мере мы последний раз планируем на год вперед. В следующем году это планирование сначала среднесрочно мы должны будем посмотреть на три года вперед, как это делают на самом деле нормальные страны, а после этого будем говорить, как в рамках этих трехлетних планов мы видим прохождение следующего года", - сказал Гончарук в воскресенье на брифинге.