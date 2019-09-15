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РИА Новости

Украина будет планировать бюджет на три года

15:30 15.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на первом заседании нового кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Украина с 2020 года будет планировать госбюджет на 3 года вперед, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"В этом году в определенной мере мы последний раз планируем на год вперед. В следующем году это планирование сначала среднесрочно мы должны будем посмотреть на три года вперед, как это делают на самом деле нормальные страны, а после этого будем говорить, как в рамках этих трехлетних планов мы видим прохождение следующего года", - сказал Гончарук в воскресенье на брифинге.
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