В партии "Слуга народа" предложили упразднить должность Кличко

КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Должность главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) может быть упразднена в новой редакции закона "О столице", сообщил замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Возможно, в новой редакции закона "О столице" такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА (областных государственных администраций - Прим. ред.)", - сказал Корниенко в интервью украинскому изданию " Левый берег ".

Он добавил, что вместо главы КГГА будет префект. "Киев хоть и регулируется отдельным законом "Про столицу", но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно "танцы" вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность", - отметил он.

По словам Корниенко, авторами соответствующего законопроекта выступят депутаты "Слуги народа".

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.