Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-15T13:04Z
https://ria.ru/20190915/1558704089.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153307/24/1533072482_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_06e629505cc7fd5261e05e2e7fd273d4.jpg
РИА Новости

В партии "Слуга народа" предложили упразднить должность Кличко

13:04 15.09.2019
330
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВиталий Кличко
Виталий Кличко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Виталий Кличко. Архивное фото
КИЕВ, 15 сен - РИА Новости. Должность главы Киевской городской госадминистрации (КГГА) может быть упразднена в новой редакции закона "О столице", сообщил замглавы парламентской фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Возможно, в новой редакции закона "О столице" такой позиции как глава КГГА вообще не будет. Понятно, что сейчас она есть в Конституции, но в тех изменениях, которые мы планируем в целом по децентрализации, не будет глав ОГА (областных государственных администраций - Прим. ред.)", - сказал Корниенко в интервью украинскому изданию "Левый берег".
Агитационный плакат партии Владимира Зеленского Слуга Народа
12 сентября, 14:23РИА Новости
В "Слуге народа" заявили о намерении начать полную перезагрузку власти
Он добавил, что вместо главы КГГА будет префект. "Киев хоть и регулируется отдельным законом "Про столицу", но он не может выпадать из общей канвы. Если во всей стране не будет ОГА, почему она будет в Киеве? Соответственно "танцы" вокруг поста главы КГГА уже теряют актуальность", - отметил он.
По словам Корниенко, авторами соответствующего законопроекта выступят депутаты "Слуги народа".
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что кабмин обратился в офис президента Владимира Зеленского с представлением на увольнение Кличко с его второй должности - главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Мэр Киева Виталий Кличко
4 сентября, 15:28РИА Новости
Эксперт рассказал, кто может возглавить администрацию Киева вместо Кличко
Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, пост главы городской администрации - с 25 июня 2014 года. Согласно украинскому законодательству, мэры городов избираются жителями на голосовании. Главу КГГА назначает и увольняет президент по представлению правительства.
Местные выборы прошли на Украине 25 октября 2015 года по новому избирательному закону. Областные, городские и районные советы избирались по пропорциональной системе с открытыми списками, а депутаты сельских и поселковых советов — по мажоритарной системе относительного большинства. По результатам выборов в Киеве, в городской совет, преодолев 5-процентный проходной барьер, прошли пять партий: пропрезидентская партия Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Самопомощь" мэра Львова Андрея Садового, "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, "Единство" экс-мэра Киева Александра Омельченко и националистическая "Свобода" Олега Тягнибока. Впоследствии они сформировали пять депутатских фракций.
140100
Обсудить 0
Партия "Слуга народа"Ситуация на УкраинеВиталий КличкоКиевВ мире
Рекомендуем
Самолет Сухой Суперджет SSJ100 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Чемезов не исключил ребрендинга Superjet
РИА
Новости
Кошка на заборе жилого дома в Донецке, пострадавшего в результате обстрела. 31 мая 2019
В ДНР назвали заявления Киева о статусе Донбасса саботажем "Минска-2"
Выставка вооружения в Тегеране, Иран
В Иране напомнили США, что две их базы находятся в зоне досягаемости ракет
Набережная Ялты
Крупная делегация из западных стран посетит Крым в конце сентября
Лента
новостей
Вертолет Eurocopter
В Якутии пропал вертолет
Патриарх Варфоломей
В Фанаре нашли "виновного" в ситуации с церковью на Украине
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов и глава норвежской делегации Хендрик Вебер на встрече в Симферополе
Норвежский общественник представит книгу "Наш Крым" в Симферополе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
В МИД Украины заявили о подготовке пакета предложений для жителей Донбасса
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал о жизни в Москве
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019
Политическая система Израиля находится на грани коллапса, считают эксперты
Избранный глава Луганской народной республики Леонид Пасечник на церемонии инаугурации в Луганске. 21 ноября 2018
Глава ЛНР считает закрепление "особого статуса" Донбасса ключевым моментом
Эксперты прогнозируют рост потока иностранных туристов в Россию
Эксперты рассказали, как иностранные туристы бронируют авиабилеты в Россию
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Пушков рассказал о проигрышной позиции Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Патриарх Кирилл рассказал, как принималось решение по "Русскому экзархату"
13:29Российские туристы поделились секретами борьбы с джетлагом
13:24Онколог рассказал о перспективах лечения рака головного мозга
13:11Турция заявила об окончании второго этапа поставок компонентов С-400
13:10СК начал проверку после аварийной посадки Як-42 в аэропорту Красноярска
13:06Глава МИД Ирана: США не положат конец войне в Йемене, обвиняя во всем Иран
13:04В партии "Слуга народа" предложили упразднить должность Кличко
12:52В Красноярске жильцов десятиэтажного дома эвакуировали после хлопка
12:47Дорогу под Ярославлем, где произошло крупное ДТП, ремонтировали в августе
12:41Несколько тысяч граждан вышли из Идлиба через гуманитарный коридор в Суране
12:39Умерла вдова экс-президента Туниса
12:35В Хабаровском крае полицейский спас мужчину, на которого напали в ТЦ
12:30СК начал проверку после исчезновения вертолета в Якутии
12:29Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ, пишут СМИ
12:28В Лужниках стартовал осенний велофестиваль
12:26Тема разделения Русской церкви за рубежом закрыта, заявил патриарх Кирилл
12:25В учениях "Центр-2019" примут участие около 80 самолетов Ил-76
12:13Четверо пострадавших в ДТП под Ярославлем остаются в тяжелом состоянии
12:06Ирак опроверг сообщения о пуске беспилотников по НПЗ в Саудовской Аравии
12:06В Таджикистане назвали число сторонников ИГ* в Афганистане критическим
Лента новостейМолния