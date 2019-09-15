Ирак опроверг сообщения о пуске беспилотников по НПЗ в Саудовской Аравии

ДАМАСК, 15 сен – РИА Новости. Иракские власти опровергли утверждения ряда СМИ о том, что территория страны использовалась для запуска беспилотников, атаковавших нефтяные объекты в Саудовской Аравии в ночь на субботу.

"Ирак опровергает сообщения в ряде СМИ и соцсетей о том, что территория страны использовалась для атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии с помощью БПЛА. Ирак подчеркивает, что согласно конституции обязывается не допускать использования своей территории для агрессии против своих соседей, братьев и друзей, а иракское правительство будет жестко реагировать на тех, кто пытается нарушить конституцию", - говорится в заявлении пресс-службы премьер-министра Ирака.

Отмечается, что власти Ирака сформировали комитет, который будет отслеживать сообщения и последние события в связи с ситуацией.

В заявлении власти призвали стороны конфликта в Йемене найти мирное решение проблемы, так как военный вариант лишь усложнит ситуацию. Багдад призвал отказаться от "взаимных атак, наносящих значительный урон объектам и уносящих жизни людей".

Отмечается, что страны всего мира должны выдвинуть свои инициативы по скорейшему разрешению йеменского конфликта.