Хуситы заявили, что использовали десять БПЛА при ударе по саудовским НПЗ

ДАМАСК, 14 сен – РИА Новости. Йеменские повстанцы-хуситы подтвердили, что два саудовских НПЗ атаковали бойцы их движения с помощью 10 беспилотных летательных аппаратов.

Пожар возник в ночь на субботу на НПЗ Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда, принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco. МВД Саудовской Аравии заявило о локализации пожаров, но ряд СМИ сообщают, что огонь пока не прекратился.

"Наши силы осуществили широкомасштабную операцию, ударив по двум НПЗ Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии с помощью десяти БПЛА, это крупнейшая операция в глубине территории королевства", - заявил в эфире подконтрольного хуситам канала al-Masirah официальный представитель их ВС.

Он отметил, что операция была проведена после тщательной разведки. Представитель движения пообещал, что такие атаки будут продолжаться в гораздо больших масштабах, пока королевство не прекратит военные действия в Йемене.

Ранее хуситы предприняли атаку с беспилотников на месторождение и нефтеперерабатывающий завод в районе Шейба в Саудовской Аравии, что привело к возгоранию газового предприятия на территории месторождения. В ответ арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов на севере Йемена.