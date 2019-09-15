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РИА Новости

В МЧС уточнили причину пожара в многоэтажном доме в Ангарске

10:20 15.09.2019
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
ИРКУТСК, 15 сен – РИА Новости. Взрыв бытового газа стал причиной пожара в многоэтажке Ангарска, эксперты не подтвердили версию о взрыве самогонного аппарата, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
Ранее сообщалось, что в одном из домов Ангарска ночью в воскресенье произошел пожар, причиной которого сначала назвали взрыв самогонного аппарата. Из дома были эвакуированы пять человек, в том числе трое детей, пострадавшим оказана медпомощь. Повреждений строительных конструкций здания нет. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. После обследования источника пожара версию о взрыве самогонного аппарата эксперты отвергли.
"Воспламенение газовоздушной смеси от неустановленного пока источника зажигания привело к пожару в жилом пятиэтажном доме в восьмом микрорайоне города Ангарска накануне ночью. Эту версию произошедшего подтвердили специалисты", - говорится в сообщении спасателей.
Отмечается, что дом газифицирован. Источником зажигания при скоплении газа в помещении могла послужить даже небольшая искра.
В ГУМВД региона РИА Новости уточнили, что при тщательной проверке следов самогонного аппарата в квартире не обнаружено. "Известно также, что накануне хозяину жилища техники перекрыли подачу газа. В настоящее время рассматривается основная версия произошедшего события – самовольное подключение", - рассказал собеседник агентства.
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