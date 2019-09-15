В МЧС уточнили причину пожара в многоэтажном доме в Ангарске

ИРКУТСК, 15 сен – РИА Новости. Взрыв бытового газа стал причиной пожара в многоэтажке Ангарска, эксперты не подтвердили версию о взрыве самогонного аппарата, сообщает ГУМЧС по Иркутской области.

Ранее сообщалось, что в одном из домов Ангарска ночью в воскресенье произошел пожар , причиной которого сначала назвали взрыв самогонного аппарата. Из дома были эвакуированы пять человек, в том числе трое детей, пострадавшим оказана медпомощь. Повреждений строительных конструкций здания нет. Площадь возгорания составила 90 квадратных метров. После обследования источника пожара версию о взрыве самогонного аппарата эксперты отвергли.

"Воспламенение газовоздушной смеси от неустановленного пока источника зажигания привело к пожару в жилом пятиэтажном доме в восьмом микрорайоне города Ангарска накануне ночью. Эту версию произошедшего подтвердили специалисты", - говорится в сообщении спасателей.

Отмечается, что дом газифицирован. Источником зажигания при скоплении газа в помещении могла послужить даже небольшая искра.