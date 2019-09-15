В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата: из дома эвакуировали пять человек, в том числе троих детей, есть пострадавшие, сообщается на сайте управления МЧС по Иркутской области.

Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в 8 квартале поступило в ночь на воскресенье.

"Со второго этажа пятиэтажного жилого дома были эвакуированы пятеро человек, трое из которых - дети. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.