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РИА Новости

В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка

00:22 15.09.2019 (обновлено: 05:01 15.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата: из дома эвакуировали пять человек, в том числе троих детей, есть пострадавшие, сообщается на сайте управления МЧС по Иркутской области.
Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в 8 квартале поступило в ночь на воскресенье.

"Со второго этажа пятиэтажного жилого дома были эвакуированы пятеро человек, трое из которых - дети. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, в одной из квартир взорвался самогонный аппарат. Как уточнили в ведомстве, повреждений строительных конструкций здания нет, пожар потушен на площади 90 "квадратов".
Самогонный аппарат
9 сентября, 17:36РИА Недвижимость
В оренбургском Новотроицке в доме взорвались пары самогона
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