В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Пожар возник в одном из домов Ангарска из-за взрыва самогонного аппарата: из дома эвакуировали пять человек, в том числе троих детей, есть пострадавшие, сообщается на сайте управления МЧС по Иркутской области.
Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме в 8 квартале поступило в ночь на воскресенье.
"Со второго этажа пятиэтажного жилого дома были эвакуированы пятеро человек, трое из которых - дети. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в одной из квартир взорвался самогонный аппарат. Как уточнили в ведомстве, повреждений строительных конструкций здания нет, пожар потушен на площади 90 "квадратов".