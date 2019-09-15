Медики рассказали о состоянии пострадавших на судне, севшем на мель в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 сен - РИА Новости. Состояние двух госпитализированных женщин, пострадавших на судне, севшем на мель в ХМАО, оценивается как удовлетворительное, сообщил РИА Новости директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Как отметили в речном вокзале Ханты-Мансийска, севшее на мель судно прибыло в столицу Югры утром в воскресенье. Не уточняется, находились ли на "Метеоре" пассажиры и в каком числе.