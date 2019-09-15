Медики рассказали о состоянии пострадавших на судне, севшем на мель в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 сен - РИА Новости. Состояние двух госпитализированных женщин, пострадавших на судне, севшем на мель в ХМАО, оценивается как удовлетворительное, сообщил РИА Новости директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.
Днем в субботу пассажирское судно "Метеор", принадлежащее компании "Северречфлот", село на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО.
По информации транспортной полиции, "Метеор" следовал из Березово в Ханты-Мансийск. В 15 километрах от поселка Перегребное он сел на мель, из-за чего пострадали четыре человека. По уточненным данным Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, на борту судна в момент инцидента находились 105 пассажиров и шесть членов экипажа.
Согласно информации депздрава Югры, госпитализация понадобилась двум женщинам, они находятся в больнице города Нягань.
Вчера, 11:56РИА НовостиСудно "Метеор" сняли с мели в Югре
"Состояние пострадавших - удовлетворительное. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказал собеседник агентства.
Как отметили в речном вокзале Ханты-Мансийска, севшее на мель судно прибыло в столицу Югры утром в воскресенье. Не уточняется, находились ли на "Метеоре" пассажиры и в каком числе.