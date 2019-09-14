На реке Обь в Югре село на мель пассажирское судно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сен - РИА Новости. Пассажирское судно "Метеор" село на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе окружного управления МЧС.

"Есть информация, что "Метеор" сел на мель на Оби. Судно "Северречфлота". Произошло это в Октябрьском районе, неподалеку от (поселка) Перегребное", - сказал представитель ведомства.

По его словам, о пострадавших пока неизвестно.