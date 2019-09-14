Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-14T11:13Z
https://ria.ru/20190914/1558685518.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/149730/51/1497305170_0:150:1600:1050_1036x0_80_0_0_4b1fe8b4313afad32b3bf564ebcb47d2.jpg
РИА Новости

На реке Обь в Югре село на мель пассажирское судно

11:13 14.09.2019
1057
© Фото : ИгоревичРека Обь
Река Обь
© Фото : Игоревич
Река Обь. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сен - РИА Новости. Пассажирское судно "Метеор" село на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе окружного управления МЧС.
"Есть информация, что "Метеор" сел на мель на Оби. Судно "Северречфлота". Произошло это в Октябрьском районе, неподалеку от (поселка) Перегребное", - сказал представитель ведомства.
Судно в море
12 сентября, 17:35РИА Новости
СМИ: в Бенгальском заливе затонуло судно с углем
По его словам, о пострадавших пока неизвестно.
Источник РИА Новости в местных экстренных службах пояснил, что к месту происшествия направились три судна, в том числе с медиками. "Они на месте определят, посмотрят. По словам капитана "Метеора", если кто-то и получил что-то, то ушибы или ссадины, ничего прям страшного наподобие переломов, по предварительным данным, нет", - добавил источник.
010303
Обсудить 0
ЮграОбьПроисшествия
Рекомендуем
Теплоходы
На борту севшего на мель в ХМАО судна находятся 60 человек, сообщили в МЧС
РИА
Новости
Река Обь
На севшем на мель судне в Югре пострадали три человека, сообщил источник
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Двое пострадавших с севшего на мель судна в Югре госпитализированы
Сериал Моя прекрасная няня
Врач объяснил сообщения об отключении Заворотнюк от интенсивной терапии
Лента
новостей
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
Нейрохирург рассказал, какие симптомы указывают на рак головного мозга
Теплоход на реке Обь
На борту севшего на мель в Югре судна пострадали четыре пассажира
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Пассажиры автобуса раскрыли подробности смертельного ДТП под Ярославлем
Река Обь
Судно "Метеор" сняли с мели в Югре
Анастасия Заворотнюк
Пригожин прокомментировал сообщения о госпитализации Заворотнюк
Инспектор ГИБДД
В Ярославской области автобус попал в крупное ДТП
Кадры с места ДТП в Ярославской области
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Ярославской области
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
В ПФР назвали основания для уменьшения пенсии
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Якутия
В Хабаровске садится самолет авиакомпании "Якутия" с треснувшим стеклом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Украинский экс-чиновник заявил об угрозе ликвидации железных дорог в стране
04:18В сенате США предложили обсудить удары по Ирану в случае "провокаций"
03:56В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
03:43ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
03:33Самого опытного космонавта списали по здоровью
03:30Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
03:10На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии
03:04Эксперт: Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа в традициях торговой войны
02:41США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
02:26Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза
02:14Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Урганта
01:44Пучдемон заявил, что Запад и Россия должны улучшить отношения
01:41СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана
01:20Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников
00:36Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе израильский беспилотник
00:32СМИ: супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу
00:31Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:24В пригороде Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с военными
00:22В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
23:54В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
Лента новостейМолния