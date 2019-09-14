На реке Обь в Югре село на мель пассажирское судно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сен - РИА Новости. Пассажирское судно "Метеор" село на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе окружного управления МЧС.
"Есть информация, что "Метеор" сел на мель на Оби. Судно "Северречфлота". Произошло это в Октябрьском районе, неподалеку от (поселка) Перегребное", - сказал представитель ведомства.
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По его словам, о пострадавших пока неизвестно.
Источник РИА Новости в местных экстренных службах пояснил, что к месту происшествия направились три судна, в том числе с медиками. "Они на месте определят, посмотрят. По словам капитана "Метеора", если кто-то и получил что-то, то ушибы или ссадины, ничего прям страшного наподобие переломов, по предварительным данным, нет", - добавил источник.