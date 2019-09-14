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РИА Новости

На борту севшего на мель в Югре судна пострадали четыре пассажира

11:54 14.09.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевТеплоход на реке Обь
Теплоход на реке Обь
© РИА Новости / Александр Кряжев
Теплоход на реке Обь . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 сен - РИА Новости. Свыше 100 пассажиров находились на борту судна "Метеор", которое село на мель в Октябрьском районе ХМАО, пострадали четверо, сообщили РИА Новости в управлении МВД на транспорте по Уральскому федеральному округу.
"Метеор" следовал из Березово в Ханты-Мансийск. В 15-ти километрах от села Перегребное сел на мель. На борту было свыше 100 пассажиров. По предварительным данным, четверо пострадавших с ушибами, все от госпитализации отказались", - сказал собеседник агентства.
Сотрудники МЧС
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Ранее в пресс-службе окружного управления МЧС сообщили РИА Новости, что пассажирское судно "Метеор", принадлежащее компании "Северречфлот", село на мель на реке Обь в Октябрьском районе ХМАО. Источник РИА Новости в экстренных службах региона отмечал, что пострадали трое, у одного - тяжелые травмы.
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