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РИА Новости

В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря

03:56 15.09.2019 (обновлено: 09:52 15.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в интервью "Известиям" прокомментировал план главы правительства Украины Алексея Гончарука соединить Балтийское и Черное моря.
Парламентарий отметил, что инициатива украинского премьера напоминает план коммунистов повернуть вспять сибирские реки. "Есть ли смысл в такой глобальной перестройке рельефа?" — задался вопросом депутат.
Бальбек выразил мнение, что такую попытку украинского правительства продемонстрировать свою работоспособность никто не оценит. По его словам, речь идет не о "глобальной стратегии", а о "похвальбе" и "нездоровом азарте.
Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем.
По словам главы правительства, существуют около сорока водных путей, о которых нужно договариваться с Польшей и Белоруссией. Гончарук отметил, что для достижения прогресса в этом вопросе Киеву нужны конструктивные отношения с Варшавой и Минском.
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Алексей ГончарукСитуация на УкраинеРуслан БальбекГосдума РФКрымВ мире
Популярные комментарии
Копатели морей снова активизировались, похоже других проблем вна больше нет.
15 сентября, 05:30
Алексей Иванов
63140000
Чёрное море выкопали,стену между РФ и Украиной построили......такому народу прорыть канал-это как два пальца обосс.....фальт.
15 сентября, 09:07
Николай Бабушкин
14150000
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