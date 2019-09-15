В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в интервью Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в интервью "Известиям" прокомментировал план главы правительства Украины Алексея Гончарука соединить Балтийское и Черное моря.

Парламентарий отметил, что инициатива украинского премьера напоминает план коммунистов повернуть вспять сибирские реки. "Есть ли смысл в такой глобальной перестройке рельефа?" — задался вопросом депутат.

Бальбек выразил мнение, что такую попытку украинского правительства продемонстрировать свою работоспособность никто не оценит. По его словам, речь идет не о "глобальной стратегии", а о "похвальбе" и "нездоровом азарте.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что Киев планирует соединить Балтийское и Черное моря водным путем.