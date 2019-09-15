Саундтрек "Однажды... в Голливуде" — что спрятал в нем Тарантино

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Павел Сурков. Новый фильм Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде" лидирует не только в рейтингах кинопроката, но и в музыкальных чартах. О том, почему саундтрек к новой картине знаменитого режиссера может стать одной из главных записей года, — в материале РИА Новости.

В ночь с 8 на 9 августа 1969 года в Лос-Анджелесе произошло одно из самых страшных преступлений ХХ века: банда под предводительством Чарли Мэнсона зверски убила молодую жену режиссера Романа Полански, актрису Шэрон Тэйт, а также несколько ее друзей и случайного свидетеля. Убийцу и их идейного вдохновителя поймали достаточно быстро, они не успели совершить больше ни одного преступления (хотя планировали целую серию убийств голливудских звезд), но американское общество было в ужасе.

Спустя ровно 50 лет в ночь с 8 на 9 августа состоялась театральная премьера фильма Квентина Тарантино "Однажды... в Голливуде", в котором один из самых знаменитых режиссеров современности обращается к этой теме. Делает это он в собственной художественной манере, предлагая зрителю даже возможный хеппи-энд.

Тарантино славится тщательно подобранными саундтреками к своим фильмам. Но, пожалуй, ни разу он еще не был столь точен: впервые вся музыка идеально соответствует той эпохе, которая показана на экране.

© WDSSPR Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде" © WDSSPR Кадр со съемок фильма "Однажды… в Голливуде"

Квентин Тарантино делает все, чтобы зритель максимально погрузился в атмосферу конца 60-х, когда американское общество распрощалось с единственной надеждой на социальные преобразования: убийцами Шэрон Тейт оказались хиппи, казавшиеся абсолютно травоядными чудаками, — борцы за мир и за все хорошее против всего плохого. Оказалось, что эти ребята запросто могут превратиться в легко управляемую толпу, способную по воле маньяка на самые кровавые преступления. Жутковатая перспектива, толком не отрефлексированная и по сей день.

Но надежда на светлое будущее звучит в тех песнях, которые Тарантино отобрал для картины, и, конечно, в каждой — определенный подтекст. Вот совсем молодые Deep Purple вступают с Hush — а на экране по улицам Лос-Анджелеса несется с сумасшедшей скоростью машина. И мы понимаем, что очень скоро эти ребята запишут свой главный автострадный хит Highway Star: ведь если под них так гоняли в конце 60-х, то ли еще будет в 70-е!

Вот герои рассуждают о "сигаретке с убойной кислотой", а фоном — The Mamas and the Papas, у которых за совершенно невинными гитарными переборами — явные аллюзии на марихуановую и кислотную культуру хиппи.

Вот вступают Саймон и Гарфанкел с Mrs. Robinson — время акустических гитар, время сладких голосов, дуэтов теноров и нежных мелодий. А еще The Raiders с их перегруженными гитарами и яркими ритмами — лучшее, что может иллюстрировать яркий солнечный день, когда ничто не предвещает беды и хочется врубить что-то такое веселое, яркое и бесшабашное.

В машинах царствует радиоприемник, и, как и в "Бешеных псах", радиоэфир конца 60-х становится у Тарантино полноценным персонажем. Мы слышим новости о потерях во Вьетнаме, кусочки радийных шоу — все это создает атмосферу момента, погружает зрителя в контекст.

Ну и самое главное — очень о многом говорят не только те треки, которые есть в фильме, но и те, что в нем отсутствуют. К примеру, в "Однажды... в Голливуде" не звучит ни одной песни в исполнении The Beatles.

Это может показаться странным, ведь Чарли Мэнсон регулярно заводил своим последователям битловский "Белый альбом", с упорством фанатика призывал отыскивать в нем некие тайные знаки, подвигающие людей на убийство толстосумов, — особенно досталось авангардной “Revolution 9” и боевитой "Helter Skelter", название которой кровью жертв было написано на месте преступления. Да и Мэнсон прямо на суде заявлял, что именно песни The Beatles подвигли его на страшные убийства, а так-то он сам — ангел во плоти.

Но Тарантино делает удивительную вещь: в его киновселенной банда Мэнсона вообще не слушает музыку, в отличие от положительных героев — та же Шэрон Тейт, например, только и делает, что заводит одну пластинку за одной. У режиссера для этих маньяков музыка не значила ничего (что-то повредилось в их головах без ее воздействия), никакие песни тут ни при чем, тем более песни The Beatles. Тарантино попросту выводит битловскую музыку за рамки повествования, у него песни The Beatles не несут в себе никакого заряда насилия, по большому счету — они вообще немного из другого времени, в те годы Голливуд окружала несколько другая музыка.