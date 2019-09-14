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РИА Новости

МИД Украины выступил против амнистии в Донбассе

21:55 14.09.2019 (обновлено: 23:49 14.09.2019)
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкБойцы ополчения Донбасса
Бойцы ополчения Донбасса
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко высказался против предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе. Его слова передает LB.ua.
"Никакой полной амнистии не предполагает нынешняя дипломатия", — заявил он на 16-м ежегодном форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.
Министр отметил, что власти не согласятся на выборы в Донбассе на условиях ополченцев.
"Мы должны подготовить эти выборы. Чтобы была договоренность об этом в Минске. Украина — едина, выборы должны состояться на всей территории государства", — подчеркнул министр.
На центральной площади Ленина в Донецке
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Пристайко также призвал Верховную раду изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, чтобы "двигаться дальше". Министр отметил, что положение об особом статусе региона не планируется вносить в конституцию.
Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но его так и не ввели в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019-го. Законопроект обжаловали в Конституционном суде Украины, но решение о его судьбе пока не принято. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.
Подписанные Украиной Минские соглашения требуют от Киева принятия закона об амнистии для участвовавших в конфликте на стороне самопровозглашенных республик лиц, изменение конституции, в которой будут прописаны особый статус Донецкой и Луганской областей и их право на языковое самоопределение, восстановление социально-экономических связей с неподконтрольными Киеву территориями и ряд других мер. Однако договоренности не выполняются украинской стороной.
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Популярные комментарии
Пристайко,забудь про Донбасс!!!Не видать тебе его в составе Украины,как своих ушей!!!
14 сентября, 22:16
SPSergey Petrov
45710105
Пока они воюют им дают деньги, они жертвы. "Агрессор" тут рядом можно орать истошно и просить. Можно сухпайки в армию поставлять и броники из фольги втридорога втюхивать. А закончится война, кто они будут? Догнивающая страна.
14 сентября, 22:26
Петя Алкаш
2800003
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