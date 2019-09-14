МИД Украины выступил против амнистии в Донбассе

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко высказался против предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе. Его слова Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко высказался против предоставления амнистии участникам конфликта в Донбассе. Его слова передает LB.ua.

"Никакой полной амнистии не предполагает нынешняя дипломатия", — заявил он на 16-м ежегодном форуме "Ялтинская европейская стратегия" (YES) в Киеве.

Министр отметил, что власти не согласятся на выборы в Донбассе на условиях ополченцев.

"Мы должны подготовить эти выборы. Чтобы была договоренность об этом в Минске. Украина — едина, выборы должны состояться на всей территории государства", — подчеркнул министр.

Пристайко также призвал Верховную раду изменить существующий закон об особом статусе Донбасса, который теряет силу 31 декабря, или принять новый, чтобы "двигаться дальше". Министр отметил, что положение об особом статусе региона не планируется вносить в конституцию.

Верховная рада приняла закон об особом статусе Донбасса в 2014 году, но его так и не ввели в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019-го. Законопроект обжаловали в Конституционном суде Украины, но решение о его судьбе пока не принято. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.