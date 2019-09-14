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РИА Новости

Пушков посоветовал украинскому премьеру думать "не об ответах России"

21:34 14.09.2019 (обновлено: 21:42 14.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредседатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 11 июля 2019
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что лучший способ ответить России — это показать, что страна успешна.
По мнению парламентария, такого "ответа" со стороны Киева придется ждать долго. В подтверждение своей точки зрения Пушков привел слова директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Академии наук Украины Валентина Землянского, который в эфире телеканала "112" указал на негативную социально-экономическую динамику в стране.
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"Украинский эксперт Землянский сообщил, что все больше украинцев переходят с газа на дрова из-за падения уровня жизни", — написал сенатор в твиттере.
При такой обстановке внутри государства украинскому премьеру надо думать "не об ответах России", считает Пушков.
Ранее Гончарук заявил, что в отношениях с Россией Украина будет придерживать "очень прагматичного" курса. По его словам, лучшим ответом Москве со стороны Киева станет "собственный успех". Премьер также добавил, что взгляды Украины на двусторонние отношения никак не изменились со времен Майдана.
После "оранжевой революции" и госпереворота 2014 года украинская экономика находится в упадке: растут тарифы ЖКХ, а зарплаты и пенсии остаются на низком уровне. Увеличивается и внешний долг государства. За пять лет — с 2013 года до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента. Экономическая ситуация усугубляется попытками украинской администрации свести на нет торговые отношения с Россией и политикой в отношении самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
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Диалог между Москвой и Киевом пошел на спад в 2014 году на фоне возвращения Крыма в состав России и военных действий на юго-востоке Украины. Киевские власти ранее неоднократно обвиняли российскую сторону во вмешательстве в дела страны. Москва это категорически отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, а также подчеркивает, что не является субъектом внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
По словам Владимира Путина, несмотря на все усилия Украины, между странами растет торговый оборот. При этом он отметил, что, "пока в киевских коридорах власти находятся русофобы", не понимающие, в чем заключаются интересы украинцев, "ненормальная ситуация" в отношениях двух государств будет продолжаться.
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