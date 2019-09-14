Зеленский призвал снимать фильмы на Украине

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский призвал мировой кинобизнес снимать фильмы на Украине.

Ранее Зеленский пообещал приложить все усилия, чтобы превратить страну в мощное кинематографическое государство.

"Обращаюсь к представителям мировой кинообщественности. Двери Украины открыты для вас. Мы имеем все для того, чтобы снимать качественное кино - и замечательные локации, и "прокачанных" специалистов, и надлежащую техническую базу", - написал Зеленский в своем Facebook в субботу.

Также украинский президент сообщил, что в ходе проведения 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве встретился со сценаристом и продюсером сериала "Чернобыль" Крейгом Мезином, актрисами Робин Райт и с уроженкой Украины Милой Кунис, а также актером и продюсером Эштоном Катчером. "Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности о развитии украинской киноиндустрии, а также о путях привлечения инвестиций в нее", - отметил Зеленский.