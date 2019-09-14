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РИА Новости

Клинцевич оценил идею украинского министра изменить учебники

17:09 14.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Российский сенатор Франц Клинцевич назвал конъюнктурным и скоропалительным заявление главы Минобрнауки Украины Анны Новосад о необходимости изменить учебники, где говорится о дружбе Украины и России.
В субботу Новосад заявила о необходимости внести изменения в школьные программы и учебники, где говорится, что "Россия – друг Украины". По ее словам, события 2013-2014 годов "изменили политическую идентичность", и это нужно отобразить в том, как преподают учителя.
"Очень жаль, что с подобным заявлением выступила именно глава министерства образования и науки Украины Анна Новосад. Образование и тем более наука категорически не терпят скоропалительных оценок, продиктованных к тому же политической конъюнктурой", - сказал Клинцевич РИА Новости.
Он отметил, что последнее пятилетие – "по любым меркам ничтожно малый срок". "Его воздействие на умы и сердца людей несопоставимо с более чем 350-летним периодом проживания народов России и Украины в одном государстве, когда все беды и радости делились пополам", - подчеркнул сенатор.
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"Я уже не говорю об общих исторических корнях. Это в генетической памяти народов, и никакими усилиями – пусть Анна Новосад и не старается – перечеркнуть не получится. Могу только посоветовать ей сменить профессию", - заключил политик.
Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя слова украинского министра, отмечал, что ее слова вызывают недоумение, потому что украинцы и русские - это братские народы, близкие духовно и ментально.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Ситуация на УкраинеМинистерство образования и науки УкраиныСовет Федерации РФГосдума РФВерховная Рада УкраиныФранц КлинцевичРоссияУкраинаВ мире
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