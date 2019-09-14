Клинцевич оценил идею украинского министра изменить учебники

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Российский сенатор Франц Клинцевич назвал конъюнктурным и скоропалительным заявление главы Минобрнауки Украины Анны Новосад о необходимости изменить учебники, где говорится о дружбе Украины и России.

В субботу Новосад заявила о необходимости внести изменения в школьные программы и учебники, где говорится, что "Россия – друг Украины". По ее словам, события 2013-2014 годов "изменили политическую идентичность", и это нужно отобразить в том, как преподают учителя.

"Очень жаль, что с подобным заявлением выступила именно глава министерства образования и науки Украины Анна Новосад. Образование и тем более наука категорически не терпят скоропалительных оценок, продиктованных к тому же политической конъюнктурой", - сказал Клинцевич РИА Новости.

Он отметил, что последнее пятилетие – "по любым меркам ничтожно малый срок". "Его воздействие на умы и сердца людей несопоставимо с более чем 350-летним периодом проживания народов России и Украины в одном государстве, когда все беды и радости делились пополам", - подчеркнул сенатор.

"Я уже не говорю об общих исторических корнях. Это в генетической памяти народов, и никакими усилиями – пусть Анна Новосад и не старается – перечеркнуть не получится. Могу только посоветовать ей сменить профессию", - заключил политик.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет, комментируя слова украинского министра, отмечал, что ее слова вызывают недоумение, потому что украинцы и русские - это братские народы, близкие духовно и ментально.