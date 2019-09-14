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РИА Новости

Волкер не видит необходимости в смене формата Минских соглашений

16:41 14.09.2019
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CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер
CC BY 2.0 / U.S. Embassy Kyiv Ukraine / United States Special Representative for Ukraine Negotiations Kurt Volker, Kyiv, July 24, 2017
КИЕВ, 14 сен - РИА Новости. Минские соглашения имеют все необходимые составляющие для того, чтобы процесс урегулирования ситуации в Донбассе был успешным, заявил специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, отвечая на вопрос о целесообразности смены их формата.
Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что на прошедших в конце августа в Минске переговорах властей Белоруссии и в то время советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона затрагивались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и целесообразности вовлечения в его разрешение Вашингтона.
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"Минские соглашения имеют все необходимые составляющие для того, чтобы минский процесс (по урегулированию ситуации в Донбассе - ред.) был успешным",- сказал Волкер в субботу на 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
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Ситуация на УкраинеКурт ВолкерДонбассСШАВ мире
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