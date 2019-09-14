Волкер не видит необходимости в смене формата Минских соглашений

КИЕВ, 14 сен - РИА Новости. Минские соглашения имеют все необходимые составляющие для того, чтобы процесс урегулирования ситуации в Донбассе был успешным, заявил специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, отвечая на вопрос о целесообразности смены их формата.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что на прошедших в конце августа в Минске переговорах властей Белоруссии и в то время советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона затрагивались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и целесообразности вовлечения в его разрешение Вашингтона.