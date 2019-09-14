Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-14T16:14Z
https://ria.ru/20190914/1558690352.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155292/53/1552925344_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_c9521b4025789351367a04d850b27cd4.jpg
РИА Новости
Единый день голосования

Валентину Матвиенко выдвинут в сенаторы от Петербурга

15:13 14.09.2019 (обновлено: 16:14 14.09.2019)
833
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен предложить в сенаторы кандидатуру нынешнего спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.
"Принято решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу", - сообщил журналистам Беглов.
Он пояснил, что это решение принял для себя давно, а документы, необходимые для утверждения кандидатуры, будут подписаны после инаугурации.
"Мы исходили из того, что нужно помогать городу на федеральном уровне, привлекать крупных инвесторов. Перед нами стоят задачи по строительству путепроводов, новых дорог, взаимодействию и интеграции с Ленобластью, расширению инженерной инфраструктуры. А это большой комплекс работ, которые необходимо решать в том числе и с поддержкой федерального центра", - рассказал Беглов.
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов
9 сентября, 21:05Единый день голосования
Беглов поблагодарил жителей Петербурга за поддержку на выборах
В тройку кандидатов в сенаторы, предложенных Бегловым при регистрации в качестве кандидата на выборах, входили Матвиенко, а также Александр Ватагин и Максим Пратусевич.
Санкт-Петербургская избирательная комиссия 11 сентября утвердила итоги голосования на выборах губернатора города. С результатом 64,43% победу одержал Александр Беглов, который заручился поддержкой 734 903 избирателей. Кандидат Михаил Амосов от "Гражданской платформы" набрал 182,797 тысячи голосов, Надежда Тихонова от "Справедливой России" - 192,114 тысячи голосов избирателей. Число принявших участие в голосовании избирателей составило 1 миллион 147 тысяч 45 человек, явка составила 30,07%.
В 2003-2011 годах Валентина Матвиенко была губернатором Петербурга. Затем она заняла должность члена Совета Федерации в качестве сенатора от правительства Петербурга и была избрана спикером верхней палаты российского парламента. В октябре 2014 года Матвиенко была переизбрана председателем Совета Федерации. Матвиенко курирует множество проектов, связанных с развитием Петербурга. В 2017 году была удостоена звания "Почетный гражданин Санкт-Петербурга".
141011736
Обсудить 5
Единый день голосованияВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФАлександр БегловСанкт-ПетербургПолитика
Популярные комментарии
Выборы прошли скоро начнут стричь , на горизонте повышение проезда к новому году.
14 сентября, 16:00
ccomissarkattani
5100001
Рекомендуем
В храме Христа Спасителя в Москве
"Русский экзархат" в Европе присоединился к РПЦ
РИА
Новости
Сын Усамы бен Ладена Хамза Бен Ладен
Трамп сообщил о ликвидации сына бен Ладена
Улица Киева
Позиция Украины на переговорах по газу не изменится, заявили в Минэкономики
Актриса Анастасия Заворотнюк
Нейрохирург объяснил, почему нельзя оперировать Заворотнюк
Лента
новостей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Зарубежные лидеры поздравили Медведева с днем рождения
Алексей Гончарук
Украинский премьер призвал сделать страну "снова великой"
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
В России ответили на слова Кучмы о "сговоре" против Украины
Подводная ракета Шквал (вид сзади)
NI назвал российское оружие, способное "покорить весь мир"
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак перед торжественной частью церемонии бракосочетания в Москве
В РПЦ прокомментировали венчание Собчак и Богомолова
Туалет из чистого золота, сделанный итальянским художником Маурицио Каттеланом
Из особняка Черчилля украли золотой унитаз
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Кадыров осудил атаку хуситов на НПЗ в Саудовской Аравии
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
В РПЦ назвали зарплаты священников
Столкновение фуры с пассажирским автобусом под Ярославлем. 14 сентября 2019
Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП под Ярославлем
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18В сенате США предложили обсудить удары по Ирану в случае "провокаций"
03:56В Крыму оценили планы Украины соединить Балтийское и Черное моря
03:43ЦРУ рассекретило документы о подготовке голубей и кошек для шпионажа
03:33Самого опытного космонавта списали по здоровью
03:30Эксперты дали прогноз по ценам на популярные у россиян крупы
03:10На МКС отремонтируют прибор для поиска антиматерии
03:04Эксперт: Запад хочет вытеснить РФ с рынка газа в традициях торговой войны
02:41США готовы выделить резервы для стабилизации рынка нефти
02:26Названа стоимость украденного из особняка Черчилля золотого унитаза
02:14Лоза раскритиковал Билли Айлиш и Урганта
01:44Пучдемон заявил, что Запад и Россия должны улучшить отношения
01:41СМИ: Болтон выступал против частичного снятия санкций против Ирана
01:20Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после налета беспилотников
00:36Палестинская группировка заявила, что сбила в Газе израильский беспилотник
00:32СМИ: супруг и мать Заворотнюк срочно приехали к ней в больницу
00:31Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:24У Иерусалима 46 палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными
00:22В Ангарске при взрыве самогонного аппарата загорелась пятиэтажка
23:54В Греции четырех анархистов арестовали за нападение на полицейских
23:35Сноуден хочет получить убежище во Франции
Лента новостейМолния