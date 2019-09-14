Валентину Матвиенко выдвинут в сенаторы от Петербурга

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов намерен предложить в сенаторы кандидатуру нынешнего спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко.

"Принято решение, что Валентина Ивановна Матвиенко будет продолжать свою работу", - сообщил журналистам Беглов.

Он пояснил, что это решение принял для себя давно, а документы, необходимые для утверждения кандидатуры, будут подписаны после инаугурации.

"Мы исходили из того, что нужно помогать городу на федеральном уровне, привлекать крупных инвесторов. Перед нами стоят задачи по строительству путепроводов, новых дорог, взаимодействию и интеграции с Ленобластью, расширению инженерной инфраструктуры. А это большой комплекс работ, которые необходимо решать в том числе и с поддержкой федерального центра", - рассказал Беглов.

В тройку кандидатов в сенаторы, предложенных Бегловым при регистрации в качестве кандидата на выборах, входили Матвиенко, а также Александр Ватагин и Максим Пратусевич.

Санкт-Петербургская избирательная комиссия 11 сентября утвердила итоги голосования на выборах губернатора города. С результатом 64,43% победу одержал Александр Беглов, который заручился поддержкой 734 903 избирателей. Кандидат Михаил Амосов от "Гражданской платформы" набрал 182,797 тысячи голосов, Надежда Тихонова от "Справедливой России" - 192,114 тысячи голосов избирателей. Число принявших участие в голосовании избирателей составило 1 миллион 147 тысяч 45 человек, явка составила 30,07%.