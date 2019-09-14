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РИА Новости

Зарубежные лидеры поздравили Медведева с днем рождения

14:50 14.09.2019 (обновлено: 19:34 14.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев получил поздравления с днем рождения от лидеров и правительств нескольких зарубежных стран, сообщила пресс-служба правительства.
Так, Медведева поздравили президент Сербии Александр Вучич, премьер Белоруссии Сергей Румас, глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и премьер Узбекистана Абдулла Арипов.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин
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Собянин поздравил Медведева с днем рождения
Кроме того, Вучич пригласил российского главу правительства на празднование 75-летия освобождения Белграда 19-20 октября.
Медведев также получил поздравительные послания от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, главы Южной Осетии Анатолия Бибилова, премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и главы правительства Таджикистана Кохира Расулзоды.
В пресс-службе правительства сообщили, что поздравления продолжают поступать.
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Ли КэцянНурсултан НазарбаевДмитрий МедведевСербияУзбекистанКитайТаджикистанРоссияКиргизияКазахстанВ мире
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