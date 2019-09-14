Зарубежные лидеры поздравили Медведева с днем рождения

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Премьер-министр Дмитрий Медведев получил поздравления с днем рождения от лидеров и правительств нескольких зарубежных стран, сообщила пресс-служба правительства.

Так, Медведева поздравили президент Сербии Александр Вучич, премьер Белоруссии Сергей Румас, глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев и премьер Узбекистана Абдулла Арипов.

Кроме того, Вучич пригласил российского главу правительства на празднование 75-летия освобождения Белграда 19-20 октября.

Медведев также получил поздравительные послания от первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева, главы Южной Осетии Анатолия Бибилова, премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна и главы правительства Таджикистана Кохира Расулзоды.