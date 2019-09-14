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РИА Новости

Россия готовится продавать свое солнце

08:00 14.09.2019 (обновлено: 08:04 14.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМастер осматривает солнечные батареи на Кош-Агачской солнечной электростанции в Республике Алтай
Мастер осматривает солнечные батареи на Кош-Агачской солнечной электростанции в Республике Алтай
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Александр Собко
Александр Собко
Все материалы
Как мы недавно писали, объем второго этапа поддержки для российской возобновляемой энергетики оказался ниже ожиданий: на эти деньги можно построить всего пять гигаватт мощностей вместо десяти. Столкнувшись с этой неприятностью, инвесторы и производители солнечных и ветряных электростанций начали перетягивать оказавшееся небольшим одеяло каждый на себя. В результате "солнцу" повезло больше: доля поддержки, направляемой на солнечную генерацию, выросла с изначальных 35% до 37%, соответственно, поддержка ветряков незначительно снизилась, а доля мини-ГЭС (она традиционно невелика) осталась прежней.
Ранее мы подробно разбирали основных участников рынка ветроэнергетики. Сейчас же самое время посмотреть, что представляет собой российская индустрия солнечной генерации. Напомним, что в рамках первой программы поддержки строится и будет достроено до 2024 года около 1,7 гигаватта солнечной генерации. Примерно такие же объемы будут и в новой программе на 2025-2035 годы.
В солнечной энергетике нет столь явного, как в ветряной генерации, разделения на три консорциума, у каждого из которых свои производственные мощности и которые практически не пересекаются в своей хозяйственной деятельности. Больше в солнечной генерации и относительно небольших участников рынка, что неудивительно, учитывая, что сама установка солнечных панелей — в общем-то намного более простой бизнес по сравнению с монтажом ветрогенераторов (к примеру, те же солнечные станции может поставить даже дачник на крыше, другое дело, что при текущих ценах на электроэнергию из розетки окупаемость таких проектов во многих случаях отсутствует).
Тем не менее основных участников солнечного рынка (напомним, в ветровой энергетике — три консорциума) также можно посчитать по пальцам одной руки.
Ветряные электростанции в России
1 сентября, 08:00РИА Новости
Принуждение к экспорту: поддержка зеленой энергетики ниже ожиданий
В первую очередь это лидер, компания "Хэвел" (на 50% принадлежит группе "Ренова"), под управлением которой находится около 900 мегаватт солнечных мощностей — более половины всего рынка. Большой объем и у китайской "Солар Системс" (365 мегаватт), а также энергетической компании "T плюс" — свыше 200 мегаватт (кстати, это тоже в значительной степени "Ренова"). В последние годы стала активна энергетическая компания "Фортум" (115 мегаватт на двух последних отборах), которая одновременно является и участником одного из трех консорциумов в "ветряках". Кстати, как и в случае с ветровой энергетикой, компания демпингует: заявленная стоимость единицы мощности на конкурсах заметно ниже, чем у конкурентов. Для отрасли это, конечно, хорошо. Кроме того, в 2017 году "Фортум" купил 35 мегаватт солнечных станций у "Хэвел", которые остались в операционном обслуживании у последней.
Еще один участник рынка — "Вершина девелопмент", 60 мегаватт уже под управлением, 75 — строится. Среди совсем небольших инвесторов в СЭС можно привести пример "Евросибэнерго". Сама по себе компания крупная, но не специализирующаяся на СЭС. Тем не менее она имеет в числе своих генерирующих мощностей Абаканскую солнечную станцию (около пяти мегаватт).
Говоря о солнечной энергетике, нельзя не вспомнить и компанию "Энергия солнца", которая на первых отборах взяла на себя около четверти от всей десятилетней программы поддержки, но не смогла построить все объемы. В результате права на большую часть выигранных ею мощностей были выкуплены другими участниками рынка.

Все эти примеры подчеркивают тезис о том, что, несмотря на наличие нескольких якорных инвесторов, в целом на рынке солнечных электростанций участников больше, а отношения между ними достаточно переплетены.

Как и в ветровой энергетике, условием первой программы поддержки для солнечных станций является локализация оборудования. И здесь, конечно, жемчужиной является завод компании "Хэвел" в Новочебоксарске мощностью 260 мегаватт в год. Как несложно посчитать, только мощность этого производства (за время действия новой программы поддержки ВИЭ) почти в полтора раза превышает объемы СЭС, которые получат повышенные платежи. А у второго по величине участника рынка, "Солар Системс", есть завод в Подольске мощностью 200 мегаватт в год. Еще 100 мегаватт в год — завод "Хелиос Ресурс" в Саранске. Конечно, солнечная энергетика, в отличие от "ветряков", имеет перспективы и в рознице — для частных или небольших коммерческих потребителей, но объемы здесь пока невелики. За некоторыми исключениями остальные участники рынка приобретают фотоэлектрические модули у этих трех производителей.
Строительство самого масштабного объекта ветроэнергетики — ВЭС общей мощностью 150 МВт в Республике Адыгее
21 июля, 08:00РИА Новости
"Россия проспала энергопереход": что мы потеряем
Как мы уже отмечали ранее, избыток производственных мощностей очевидно выталкивает часть производимой в будущем продукции на экспортные рынки на фоне того, что и сама новая программа поддержки увязана с обязательствами по экспорту. Однако на экспортных рынках придется конкурировать и с китайскими производителями, которые всегда могут удивить ценой.
Портфель "Хэвел" в Казахстане (строящиеся станции плюс обязательства по строительству) составляет уже 178 мегаватт, что сопоставимо с годовой мощность завода в Новочебоксарске. Правда, цены на солнечную энергию там заметно ниже, чем в России, что, возможно, удастся компенсировать более высоким уровнем инсоляции (то есть количеством солнца на местности).

Так или иначе, в любом случае значительное превышение мощностей российских производств над объемами ввода солнечных станций потребует от участников рынка (а возможно, и от регуляторов) новых решений. Например, каких-то дополнительных мер стимулирования установки солнечных электростанций в частном секторе.

А экспортные поставки станут в определенной степени тестом на успешность развития всей отрасли. Низкий курс рубля может помочь экспорту, но конкуренция здесь высока, а Россия выходит на этот рынок в условиях, когда объем субсидирования возобновляемой энергетики во многих странах снижается, в некоторых случаях — вплоть до отказа от поддержки.
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РоссияКазахстанАвторыЭкономика
Популярные комментарии
Возобновляемые источники энергии, все эти ветро- и солнечные электростанции, - это деньги на ветер. Нужно просто подождать 10-20 лет пока на Западе мода на это всё пройдёт и не дергаться. А пока спокойно развивать традиционную и атомную энергетику, и работать с термоядом.
14 сентября, 14:42
СССергей Смирнов
1920001
В СССР ежегодно вводили в эксплуатацию по 72 энергоблока, в том числе и в капиталистических странах (Пакистан, Ирак, Финляндия, США и др.). Генерируемой, этими электростанциями, электроэнергии с лихвой хватало и хватает на внутренние нужды России, а её излишки продаются в другие страны. А тут возникла заминка с инвесторами и весь проект заглох. Зачем разрушили СССР, самое эффективное государство в Мире? Разве можно сопоставлять уничтожение огромного государства с возможностью красиво потусоваться в лондонах и порижах?
14 сентября, 09:03
mmoroz524534
810203
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