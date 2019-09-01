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РИА Новости

Принуждение к экспорту: поддержка зеленой энергетики ниже ожиданий

08:00 01.09.2019 (обновлено: 08:01 01.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВетряные электростанции в России
Ветряные электростанции в России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Ветряные электростанции в России. Архивное фото
Александр Собко
Александр Собко
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Первый этап поддержки возобновляемой энергетики в России, по сути, завершился. Как мы уже сообщали, в июне прошел заключительный конкурсный отбор в рамках программы строительства ветряных и солнечных электростанций в нашей стране: эти последние отборы соответствуют запуску возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2024 году.
Поэтому на повестке дня уже новая программа поддержки для возобновляемой энергетики — на 2025-2035 годы. При благоприятном развитии событий она должна стать и последней: ожидается, что к 2035 году наши ВИЭ уже окрепнут и не будут нуждаться в поддержке. Впрочем, за счет того что длительность гарантированных платежей составляет 15 лет, последние платежи (для объектов, запущенных в 2035 году) перестанут выплачиваться только в 2050 году. Так что история эта долгая, а все эти годы деньги на поддержку будут традиционно взиматься со всего энергорынка. Поэтому критики (в основном это крупные потребители энергии) призывали вообще отказаться от таких механизмов, а лоббисты сектора — напротив, увеличить объемы поддержки. В результате решение было принято компромиссное: поддержка новой ВИЭ-генерации состоится, но ее объем (по предварительным данным) окажется относительно невелик.
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Здесь стоит напомнить, откуда берутся деньги. Это высвобождающиеся средства от предыдущих программ как в традиционной, так и в возобновляемой энергетике. Вот этот "пирог" и делят все участники рынка — и тепловые станции (под новые программы модернизации), и АЭС, и ВИЭ. На этом фоне существует задача сдерживания тарифов на электроэнергию хотя бы на уровне инфляции (а еще есть и сети, у которых свои проблемы), поэтому суммарная нагрузка новых программ на рынок в любом случае ограничена.
Если сравнить новую (пока это проект) и старую программы поддержки, то они окажутся очень похожи по объемам и пропорциям между видами возобновляемых источников. Старая программа, завершающаяся в 2024 году (отборы по ней закончены, стройки и запуски объектов вовсю идут), предполагает установку пяти с половиной гигаватт возобновляемой энергии (из них почти 60 процентов — ветряки, остальное солнце и небольшая часть малых ГЭС). Новая (2025-2035 годы) рассчитана на пять гигаватт (из них ветряки занимают около 70 процентов, почти все остальное — солнце и также немного малых ГЭС).
Так или иначе, участники рынка ВИЭ могут получить субсидии на в два раза меньший объем устанавливаемой мощности, чем ожидалось в наиболее благоприятном для них развитии событий: планировалось получить гарантированные выплаты на объем в десять гигватт.
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Снижать себестоимость зеленой энергетики решено с помощью продолжающегося уменьшения инвестиций в единицу мощности: 85 тысяч рублей за киловатт мощности для ветряков и 75 тысяч за киловатт для солнечных станций — для объектов 2025 года и далее с последующим снижением. Но это максимальные цены, во время конкурсных отборов компании могут снижать планку. Напомним, что на одном из отборов в прошлом году консорциум Fortum и "Роснано" в борьбе за разыгрываемые объемы снизили величину затрат до 59 тысяч рублей за киловатт устанавливаемой мощности, что даже ниже цен на рынках с развитым сектором ВИЭ.
При этом норма доходности (около 12 процентов) остается прежней и достаточно высокой. Но понятно, что для самих компаний норма доходности и заявленный объем затрат отчасти взаимозаменяемы: в борьбе на конкурсе они могут и занизить затраты даже ниже фактических, если при этом для них приемлемо снизить собственную норму доходности. Вероятно, именно такой логикой в прошлом году и руководствовался "демпинговавший" консорциум.
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Дискуссионным аспектом стало сохранение механизма поддержки, которая по-прежнему осуществляется через так называемую гарантированную оплату строящейся мощности. Ранее обсуждалась возможность поддержки через выкуп электроэнергии по так называемой одноставочной цене, то есть по прозрачным и понятным всем и каждому ценам за киловатт-час. Такой механизм распространен во многих европейских странах и даже на Украине. Тем не менее пока модель поддержки осталась прежней. Она и раньше подвергалась критике за то, что оплачивается мощность (как, к примеру, в тепловой энергетике), которая не может быть гарантирована в силу самой природы ВИЭ. Не менее важно, что такая форма делает непрозрачной полную отпускную цену возобновляемой электроэнергии (хотя формулы пересчета и существуют).
А теперь последнее и, наверное, главное. На первом этапе поддержки ВИЭ упор делался на локализацию оборудования. Здесь удалось достичь успехов, а на днях стало известно, что Минпромторг планирует еще больше ужесточить требования к локализации.
На втором этапе программы развития ВИЭ меры поддержки будут сопряжены с обязательствами по экспорту. Как сообщает "Коммерсантъ", "с 2025 года инвесторы в ВИЭ должны экспортировать продукцию на сумму не менее десяти процентов своих совокупных затрат на строительство станций с ростом показателя до 30 процентов к 2035 году".
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Так или иначе, в контексте будущего экспорта любопытен тот факт, что участники рынка рассчитывали на в два раза больший объем поддержки внутреннего рынка.
В рамках нынешних предложений с 2025 года ежегодно будет вводиться чуть более 300 мегаватт ветровых станций, хотя участники рынка рассчитывали на 600 мегаватт ежегодно. Аналогичные пропорции "ожидание — реальность" и в солнечной генерации. При этом для многих компонент ВИЭ производственные мощности готовились под оптимистичную версию субсидирования с большими объемами. К примеру, только в рамках завода "Росатом" планируется выпускать ежегодно компоненты для 100 ветряков по два с половиной мегаватта каждый. А еще есть похожие по объемам производственные мощности у двух других участников рынка ветроэнергетики. Аналогичные избытки окажутся и в солнечной энергетике.
Получается, что придется либо недозагружать построенные мощности, либо искать экспортные рынки для них даже вне привязки обязательств по экспорту.
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К слову сказать, "Хэвел", крупнейший участник рынка солнечной энергетики, уже договорился об установке своих солнечных электростанций в Казахстане и планирует и далее развивать это направление. Сообщалось и о небольшом объеме экспорта в Европу.
Однако в сфере солнечной энергетики у нас больше собственных наработок, в то время как в "ветряках" происходила локализация оборудования моделей ветроустановок зарубежных партнеров российских инвесторов в ВИЭ.
Кроме того, логистика в случае относительно компактных солнечных панелей намного проще по сравнению с громоздкими элементами ветрогенераторов. Теоретически хорошим экспортным рынком мог стать бы рынок географически близкой Украины, активно развивающей возобновляемую энергетику, но прохладные отношения между странами, очевидно, затруднят этот процесс.
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