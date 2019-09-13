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РИА Новости

Пушков отреагировал на заявление Турчинова о войне с Россией

22:28 13.09.2019 (обновлено: 00:55 14.09.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
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По его мнению, таким высказыванием Турчинов в очередной раз доказал "свое мрачное сумасшествие".
"Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума", — отметил Пушков.
Ранее Турчинов заявил, что Украина не может объявить России войну, так как у Киева нет ядерного оружия. Именно поэтому стране необходимо усиливать военный потенциал, считает он. Кроме того, Турчинов предрек Москве гораздо большие "проблемы", чем были у СССР перед его распадом. Как утверждает бывший глава СНБО, именно в это время Украина "освободит не только Крым".
Полуостров стал российским после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов крымчан проголосовали за воссоединение. В России неоднократно подчеркивали, что жители республики сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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