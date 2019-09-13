Пушков отреагировал на заявление Турчинова о войне с Россией

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, заявившего, что от военного конфликта с Россией страну останавливает отсутствие ядерного арсенала.
"Экс-глава СНБО Украины Турчинов выразил сожаление, что Украина не имеет ядерного оружия и поэтому не может объявить войну России, обладающей мощным ядерным потенциалом", — написал парламентарий в твиттере.
4 апреля 2018, 20:48РИА НовостиУкраинский политик заявил о "трехсотлетней" войне с Россией
По его мнению, таким высказыванием Турчинов в очередной раз доказал "свое мрачное сумасшествие".
"Воистину: желая наказать человека, Господь лишает его разума", — отметил Пушков.
Ранее Турчинов заявил, что Украина не может объявить России войну, так как у Киева нет ядерного оружия. Именно поэтому стране необходимо усиливать военный потенциал, считает он. Кроме того, Турчинов предрек Москве гораздо большие "проблемы", чем были у СССР перед его распадом. Как утверждает бывший глава СНБО, именно в это время Украина "освободит не только Крым".
Полуостров стал российским после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов крымчан проголосовали за воссоединение. В России неоднократно подчеркивали, что жители республики сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
22 мая 2018, 11:33РИА НовостиСамые мощные армии в мире