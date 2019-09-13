Пушков отреагировал на заявление Турчинова о войне с Россией

По его мнению, таким высказыванием Турчинов в очередной раз доказал "свое мрачное сумасшествие".

Полуостров стал российским после референдума в 2014 году, на котором более 95 процентов крымчан проголосовали за воссоединение. В России неоднократно подчеркивали, что жители республики сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как заявил президент Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".