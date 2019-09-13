Турчинов назвал препятствие для войны с Россией

Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Украина не может объявить войну России из-за того, что у Москвы есть ядерное оружие, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Об этом сообщается на его Украина не может объявить войну России из-за того, что у Москвы есть ядерное оружие, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Об этом сообщается на его сайте

По его словам, Киеву нечего противопоставить Москве в вопросах стратегического вооружения, так как ядерный арсенал на территории страны ликвидировали после развала СССР.

Как отметил Турчинов, в этой ситуации единственным выходом для Украины может стать укрепление военного потенциала.

"Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования, и мы освободим не только Крым", — утверждает экс-секретарь СНБО. Он не уточнил, кого еще он собрался "освободить".