Турчинов назвал препятствие для войны с Россией

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Украина не может объявить войну России из-за того, что у Москвы есть ядерное оружие, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Об этом сообщается на его сайте.
По его словам, Киеву нечего противопоставить Москве в вопросах стратегического вооружения, так как ядерный арсенал на территории страны ликвидировали после развала СССР.
Как отметил Турчинов, в этой ситуации единственным выходом для Украины может стать укрепление военного потенциала.
"Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования, и мы освободим не только Крым", — утверждает экс-секретарь СНБО. Он не уточнил, кого еще он собрался "освободить".
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
22 мая 2018, 11:33РИА НовостиСамые мощные армии в мире