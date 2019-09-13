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РИА Новости

Турчинов назвал препятствие для войны с Россией

17:52 13.09.2019 (обновлено: 21:44 13.09.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкСекретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Украина не может объявить войну России из-за того, что у Москвы есть ядерное оружие, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Об этом сообщается на его сайте.
По его словам, Киеву нечего противопоставить Москве в вопросах стратегического вооружения, так как ядерный арсенал на территории страны ликвидировали после развала СССР.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
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Как отметил Турчинов, в этой ситуации единственным выходом для Украины может стать укрепление военного потенциала.
"Наступит время, когда в России будут значительно большие проблемы, чем были у Советского Союза в конце существования, и мы освободим не только Крым", — утверждает экс-секретарь СНБО. Он не уточнил, кого еще он собрался "освободить".
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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22 мая 2018, 11:33РИА Новости
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Ситуация на УкраинеКрымАлександр ТурчиновРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Ответ неправильный. Правильный ответ - при объявлении войны России Украина лишиться государственности, ядерное оруже и не понадобится, а турчиновым одна дорога за границу и потеря кормушки. Потеря кормушки вот главная причина не объявления войны России.
13 сентября, 18:05
bpbrain powder
25341106
Помоему скорее ещё часть Украины присоединится к России.. Я бы не против был левобережной Украины и побережья до Румынии...))
13 сентября, 18:11
eaermak agat
14730008
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