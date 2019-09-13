Власти Ленобласти субсидируют местным жителям подключение домов к газу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 сен - РИА Новости. Постановление о субсидировании местным жителям дорогостоящего подключения к газовым сетям подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона сообщил об этом на своей официальной странице в одной из социальных сетей.

"Увеличилась субсидия на подключение к газоснабжению частных жилых домов. Теперь ее размер для ветеранов ВОВ составляет 300 тысяч рублей, для льготников - 165 тысяч рублей и 145 тысяч для остальных жителей. Получить субсидию можно теперь не только на подключение газовой плиты, но и газового котла", - написал губернатор.

Он добавил, что также постановление расширяет перечень получателей областных субсидий при подключении газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения.

"Субсидию на ветерана и льготника могут также оформить зарегистрированные с ним родственники. Условия получения: регистрация в Ленобласти более года и наличие договора на подключение с оплаченным авансом", - отметил он.

По его словам, новый документ предусматривает также возможность подключения к сети не только газовой плиты, но и газового отопительного котла. Эти изменения позволят исключить необходимость заключения договора на проектирование и строительство газоиспользующего оборудования.