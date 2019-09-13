Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T16:40Z
https://ria.ru/20190913/1558669922.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155764/67/1557646730_0:0:1106:622_1036x0_80_0_0_31869d590001865ee0c51c1742228737.jpg
РИА Новости

Путин, Эрдоган и Роухани обсудят ситуацию в Идлибе

16:40 13.09.2019
302
© РИА НовостиСитуация в Идлибе
Ситуация в Идлибе
© РИА Новости
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на саммите по сирийскому урегулированию, который пройдет 16 сентября в Анкаре, подробно обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии, а по итогам примут совместное заявление, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Лидеры подробно затронут ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии. Как известно, в этих районах, которые неподконтрольны центральному правительству, сохраняется известная напряженность и сохраняется достаточно большое присутствие террористов", — сказал Ушаков.
По словам представителя Кремля, лидеры будут обсуждать и вопросы, связанные с продвижением политического процесса, который проводится самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совбеза.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Вчера, 15:05Война в Сирии
Действия США в Сирии не соответствуют ожиданиям Анкары, заявил Эрдоган
"И конечно, важным этапом на этом пути станет завершение процесса формирования и запуск Конституционного комитета, в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи в январе 2018 года. Созыв этого комитета — мы всячески этому содействуем, рассматриваем как уникальную возможность дать старт по сути дела впервые прямому диалогу между сирийцами о будущем их страны", — добавил Ушаков.
Кроме этого, на пятой встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса сирийскому урегулированию будет обсуждаться гуманитарная ситуация, вопросы оказания помощи беженцам, восстановления базовой инфраструктуры в Сирии.
"В начале этой встречи лидеры публично изложат свои подходы к вопросу нынешнего этапа сирийского урегулирования, затем в закрытом режиме продолжится обмен мнениями", - добавил Ушаков. Среди участников российской делегации - глава МИД Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, спецпредставитель президента по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.
"Планируется, что по итогам переговоров в трехстороннем формате главы государств примут совместное заявление, которое практически уже подготовлено, и затем выступят по итогам саммита перед представителями СМИ", — сказал Ушаков.
Президент РФ в рамках встречи по сирийскому урегулированию также проведет двусторонние встречи с коллегами из Турции и Ирана.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
311113
Обсудить 0
Хасан РоуханиЮрий УшаковСергей ЛавровВладимир ПутинСергей ШойгуТурцияСирияРоссияИран
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани
Ушаков назвал темы предстоящей встречи Путина и Роухани в Анкаре
РИА
Новости
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков рассказал об ожиданиях от саммита по Сирии в Анкаре
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Ушаков прокомментировал вопрос покупки Турцией российских истребителей
Владимир Путин
Путин выступит перед участниками конференции фонда Керен ха-Йесод в Москве
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
На встрече Путина и Эрдогана обсудят вопросы ВТС
Оставшаяся часть пирса в урочище Песчаное на острове Ольхон в Иркутской области
Путин поручил оценить работу чиновников по развитию байкальской территории
Иранский нефтяник
Российские компании прорабатывают возможность работы в Иране, заявил Ушаков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Действия США в Сирии не соответствуют ожиданиям Анкары, заявил Эрдоган
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Передача Турции оборудования систем С-400 завершается, сообщил Ушаков
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Минфин США потребовал от всех стран не покупать иранскую нефть
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
Россия и Иран наладят взаимодействие своих систем как альтернативу SWIFT
Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Конгресс США запросил записи общения глав Apple, Google, Facebook и Amazon
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов
Богданов встретился с послом Германии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:44Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден сообщил о тайной женитьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
Лента новостейМолния