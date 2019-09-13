Путин, Эрдоган и Роухани обсудят ситуацию в Идлибе

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани на саммите по сирийскому урегулированию, который пройдет 16 сентября в Анкаре, подробно обсудят ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии, а по итогам примут совместное заявление, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Лидеры подробно затронут ситуацию в Идлибе и на северо-востоке Сирии. Как известно, в этих районах, которые неподконтрольны центральному правительству, сохраняется известная напряженность и сохраняется достаточно большое присутствие террористов", — сказал Ушаков.

По словам представителя Кремля, лидеры будут обсуждать и вопросы, связанные с продвижением политического процесса, который проводится самими сирийцами при содействии ООН, как это предусмотрено резолюцией 2254 Совбеза.

"И конечно, важным этапом на этом пути станет завершение процесса формирования и запуск Конституционного комитета, в соответствии с решениями Конгресса сирийского национального диалога в Сочи в январе 2018 года. Созыв этого комитета — мы всячески этому содействуем, рассматриваем как уникальную возможность дать старт по сути дела впервые прямому диалогу между сирийцами о будущем их страны", — добавил Ушаков.

Кроме этого, на пятой встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса сирийскому урегулированию будет обсуждаться гуманитарная ситуация, вопросы оказания помощи беженцам, восстановления базовой инфраструктуры в Сирии.

"В начале этой встречи лидеры публично изложат свои подходы к вопросу нынешнего этапа сирийского урегулирования, затем в закрытом режиме продолжится обмен мнениями", - добавил Ушаков. Среди участников российской делегации - глава МИД Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, спецпредставитель президента по вопросам сирийского урегулирования Александр Лаврентьев.

"Планируется, что по итогам переговоров в трехстороннем формате главы государств примут совместное заявление, которое практически уже подготовлено, и затем выступят по итогам саммита перед представителями СМИ", — сказал Ушаков.