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РИА Новости

В Кремле готовы провести встречу в нормандском формате в Париже

16:33 13.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков
© РИА Новости / Илья Питалев
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков . Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Встречу в нормандском формате проводить нужно, Россия готова на то, чтобы она состоялась в Париже, однако сначала надо урегулировать ряд вопросов, и потом говорить о дате, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Мы считаем, что встречу проводить нужно, и мы согласны, что ее, как предлагает президент Французской Республики (Эммануэль) Макрон, можно провести в Париже, то есть мы готовы поехать в Париж. Но для этого, конечно, нужно решить несколько вопросов", - сказал он.
Ушаков уточнил, что речь идет о регулировании разведения сил и средств в трех "пилотных" районах: станице Луганской, Золотое и Петровское. Также он упомянул, что Россия надеется в преддверии саммита письменно зафиксировать в рамках контактной группы "формулу Штайнмайера", которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной – после выборов.
"Конечно, наше третье важное условие – предварительное согласование итогов саммита, согласование тех результатов, которые будут представлены общественности", - добавил Ушаков, выразив надежду, что вскоре к этой работе подключатся и министры иностранных дел.
"С учетом всех этих моментов, о которых я говорил, можно будет условиться и о конкретной дате этого саммита", - подытожил Ушаков.
Президент Украины Владимир Зеленский
12 сентября, 17:32РИА Новости
Зеленский надеется провести встречу в "нормандском формате" в сентябре
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЭммануэль МакронДонбассЮрий УшаковЕвросоюзВладимир ЗеленскийАнгела МеркельФранцияГерманияРоссияУкраинаВ мире
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