В Кремле готовы провести встречу в нормандском формате в Париже

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Встречу в нормандском формате проводить нужно, Россия готова на то, чтобы она состоялась в Париже, однако сначала надо урегулировать ряд вопросов, и потом говорить о дате, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы считаем, что встречу проводить нужно, и мы согласны, что ее, как предлагает президент Французской Республики (Эммануэль) Макрон, можно провести в Париже, то есть мы готовы поехать в Париж. Но для этого, конечно, нужно решить несколько вопросов", - сказал он.

Ушаков уточнил, что речь идет о регулировании разведения сил и средств в трех "пилотных" районах: станице Луганской, Золотое и Петровское. Также он упомянул, что Россия надеется в преддверии саммита письменно зафиксировать в рамках контактной группы "формулу Штайнмайера", которая предусматривает, что закон об особом статусе Донбасса начинает действовать на временной основе в день выборов и на постоянной – после выборов.

"Конечно, наше третье важное условие – предварительное согласование итогов саммита, согласование тех результатов, которые будут представлены общественности", - добавил Ушаков, выразив надежду, что вскоре к этой работе подключатся и министры иностранных дел.