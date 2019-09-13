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РИА Новости

В Совфеде предложили Украине войти в состав России

16:26 13.09.2019 (обновлено: 19:13 13.09.2019)
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© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
© РИА Новости / Нина Зотина
Член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Украина может снова оказаться с Крымом в составе одного государства, если войдет в состав России, все остальные заявления киевской власти о "возвращении" полуострова — сказки, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма. По его словам, речь идет о нескольких форматах, о которых говорить еще рано. Зеленский пообещал бороться, чтобы вернуть Крым, не только словами.

"Есть очень быстрый и реальный метод. Надо Украине войти в состав России. Все остальное — сказки для избирателей, которых киевские власти, видимо, считают дураками, раз проявляют такое неуважение. Граждане Украины уже давно понимают, что никаких вариантов возвращения Крыма в состав Украины нет. Крым воссоединился с Россией по волеизъявлению крымчан, по результатам референдума. Потому никаких шансов вернуть Крым у Украины нет", — сказал РИА Новости Цеков.

По его мнению, Украине неизбежно уготован путь интеграции с Россией.
"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
Мыс Фиолент
Вчера, 13:30Сказано в эфире
Политолог рассказал, что стоит за идеей Зеленского по "возвращению" КрымаВладимир Зеленский заявил, что у его команды есть новые идеи по "возвращению" Крыма, но не стал раскрывать подробности. В эфире радио Sputnik слова украинского президента прокомментировал политолог Семен Уралов.
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Сергей ЦековСовет Федерации РФВладимир ЗеленскийКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Да нафиг, пенсию потом им всем платить. Пусть дальше скачут на пустой трубе.
13 сентября, 18:13
Володиммер Демортов
2082405147
Правильное предложение! А то Дагестан, Чечня и все другие уже в составе России, а Украина (самая близкая по крови и духу) еще до сих пор отдельно. Присоединится и все проблемы исчезнут и с Крымом, и с войнами, и с санкциями, и другие.
13 сентября, 18:24
goscha.balan2016
16114412100
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