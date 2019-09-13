МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Избранные депутаты Мосгордумы примут присягу 17 сентября, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
"Присяга будет 17 сентября, кажется, в 14 часов", - сказал Реут.
Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах, депутаты от КПРФ занимают 13 мест в столичном парламенте, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три.
В свои депутатские кресла вернутся 17 из 20 депутатов прошлого созыва. Среди них экс-спикер столичного парламента Алексей Шапошников и его заместитель Николай Губенко. Шапошников лидирует в 12 избирательном округе, после обработки 100% протоколов он набрал 40,83% голосов, Губенко в 37 округе набрал 58,29% голосов. Другой заместитель спикера Андрей Метельский уступил кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову.
23 августа, 14:56РИА НовостиВыборы в Мосгордуму — 2019