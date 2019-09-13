МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Избранные депутаты Мосгордумы примут присягу 17 сентября, сообщил РИА Новости член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

"Присяга будет 17 сентября, кажется, в 14 часов", - сказал Реут.

Итоговая явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,77%. После обработки 100% протоколов самовыдвиженцы лидируют в 26 округах, депутаты от КПРФ занимают 13 мест в столичном парламенте, партии "Справедливая Россия" и "Яблоко" - по три.