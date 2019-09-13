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РИА Новости

В Алма-Ате семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов

15:53 13.09.2019 (обновлено: 15:54 13.09.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкСудебное заседание
Судебное заседание
© РИА Новости
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Судебное заседание. Архивное фото
АЛМА-АТА, 13 сен – РИА Новости. Семь граждан Таджикистана приговорены в Казахстане к длительным срокам заключения за создание террористической группы и подготовку к совершению терактов в Алма-Ате, сообщила пресс-служба городского суда.
"Все они признаны виновными в создании террористической группы и участии в ее деятельности, в приготовлении к акту терроризма, в незаконном изготовлении взрывного устройства, в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывного устройства в составе террористической группы", - говорится в сообщении суда.
Согласно сообщению, осуждённые признаны виновными в том, что под руководством духовного наставника по имени "Шахамад", находящегося на территории Афганистана, в период с декабря 2018 года по 10 января 2019 года на почве радикальных религиозных убеждений, в составе террористической группы, готовились совершить акты терроризма, а именно взрывы в зданиях Иверско-Серафимовского монастыря и "АТФБанка" с применением самодельного взрывного устройства, изготавливаемого ими же.
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В ходе обыска по месту их временного проживания были обнаружены пистолет ПМ с патронами, граната Ф-1, обрез охотничьего ружья и компоненты самодельного взрывного устройства.
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил граждан Таджикистана к различным срокам наказания – от 12 до 18 лет лишения свободы.
После отбытия основного наказания они в принудительном порядке будут выдворены за пределы Казахстана, с установлением запрета на въезд на территорию республики на пять лет.
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ТаджикистанАлма-АтаКазахстанВ мире
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