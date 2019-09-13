В Алма-Ате семерых граждан Таджикистана осудили за подготовку терактов

АЛМА-АТА, 13 сен – РИА Новости. Семь граждан Таджикистана приговорены в Казахстане к длительным срокам заключения за создание террористической группы и подготовку к совершению терактов в Алма-Ате, сообщила пресс-служба городского суда.

"Все они признаны виновными в создании террористической группы и участии в ее деятельности, в приготовлении к акту терроризма, в незаконном изготовлении взрывного устройства, в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывного устройства в составе террористической группы", - говорится в сообщении суда.

Согласно сообщению, осуждённые признаны виновными в том, что под руководством духовного наставника по имени "Шахамад", находящегося на территории Афганистана, в период с декабря 2018 года по 10 января 2019 года на почве радикальных религиозных убеждений, в составе террористической группы, готовились совершить акты терроризма, а именно взрывы в зданиях Иверско-Серафимовского монастыря и "АТФБанка" с применением самодельного взрывного устройства, изготавливаемого ими же.

В ходе обыска по месту их временного проживания были обнаружены пистолет ПМ с патронами, граната Ф-1, обрез охотничьего ружья и компоненты самодельного взрывного устройства.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты приговорил граждан Таджикистана к различным срокам наказания – от 12 до 18 лет лишения свободы.