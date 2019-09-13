ЕР предложила кандидатуру Цекова на пост сенатора от парламента Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Крымское отделение "Единой России", набравшей большинство в парламенте Крыма второго созыва, предложило кандидата в Совет Федерации от законодательной власти региона - нынешнего сенатора Сергей Цекова, сообщил секретарь крымского отделения партии Владимир Константинов.

"Наша парторганизация предложила кандидатуру Сергея Цекова", - сказал Константинов журналистам.

Работу Цекова в Совете Федерации в предыдущие годы он оценил высоко.

"Он хорошо и профессионально отработал. Это не просто назначение. Его важность в том, что за пять лет он не растратил интерес к политической деятельности", - подчеркнул Константинов.

Выборы в парламент Крыма и местные советы прошли в воскресенье в единый день голосования. Победу на выборах в парламент Крыма одержала партия "Единая Россия", получив 60 мандатов из 75. Остальные достались ЛДПР – 10 и КПРФ - пять.