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РИА Новости
Единый день голосования

ЕР предложила кандидатуру Цекова на пост сенатора от парламента Крыма

15:08 13.09.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
© РИА Новости / Максим Блинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Крымское отделение "Единой России", набравшей большинство в парламенте Крыма второго созыва, предложило кандидата в Совет Федерации от законодательной власти региона - нынешнего сенатора Сергей Цекова, сообщил секретарь крымского отделения партии Владимир Константинов.
"Наша парторганизация предложила кандидатуру Сергея Цекова", - сказал Константинов журналистам.
Работу Цекова в Совете Федерации в предыдущие годы он оценил высоко.
"Он хорошо и профессионально отработал. Это не просто назначение. Его важность в том, что за пять лет он не растратил интерес к политической деятельности", - подчеркнул Константинов.
Владимир Константинов
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Единый день голосованияСергей ЦековСовет Федерации РФЕдиная РоссияКрымРоссияПолитика
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