В РАН обеспокоены отсутствием официальных уведомлений о реорганизации РФФИ

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российская академия наук озабочена тем, что представители власти до сих пор не уведомили ее о планах по реорганизации Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), сообщил журналистам в пятницу президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

"Сегодня пятница, 13 сентября. Даже после того как СМИ стали активно обсуждать этот вопрос, в РАН никакого документа официального относительно того, что планируется, не поступало, - сказал он.

При этом президент РАН отметил, что РФФИ "занимает вполне определенное и нужное место фундаментальных исследований в стране", а в научном сообществе деятельность РФФИ оценивается исключительно положительно.

Ранее сообщалось, что РФФИ, занимающийся грантовой поддержкой на конкурсной основе научных проектов в области фундаментальной науки, в его нынешнем виде могут ликвидировать, а функции грантовой поддержки фундаментальных научных работ, возможно, перейдут к Российскому научному фонду.

Позднее Сергеев сообщал журналистам, что инициатива о реорганизации научных фондов действительно существует. Он пожаловался на то, что решения, связанные с поддержкой фундаментальных исследований, принимаются без учета мнения РАН. По словам Сергеева, Академия наук готова принять участие в дискуссии и уже написала в правительство соответствующий документ.

РФФИ - самоуправляемая государственная некоммерческая организация в форме федерального учреждения, находящегося в ведении правительства России. Фонд был создан указом президента России весной 1992 года в рамках мер по сохранению научно-технического потенциала РФ.

Цель фонда - поддержка научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки, содействие повышению научной квалификации ученых, развитие научных контактов, в том числе поддержка международного научного сотрудничества в области фундаментальных исследований. Финансирование фонда осуществляется за счет средств федерального бюджета. В 2018 году объем средств РФФИ, выделяемых на гранты, составлял 21 миллиард рублей.