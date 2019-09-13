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РИА Новости

В РАН обеспокоены отсутствием официальных уведомлений о реорганизации РФФИ

14:22 13.09.2019 (обновлено: 14:24 13.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Российская академия наук озабочена тем, что представители власти до сих пор не уведомили ее о планах по реорганизации Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), сообщил журналистам в пятницу президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
"Сегодня пятница, 13 сентября. Даже после того как СМИ стали активно обсуждать этот вопрос, в РАН никакого документа официального относительно того, что планируется, не поступало, - сказал он.
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При этом президент РАН отметил, что РФФИ "занимает вполне определенное и нужное место фундаментальных исследований в стране", а в научном сообществе деятельность РФФИ оценивается исключительно положительно.
Ранее сообщалось, что РФФИ, занимающийся грантовой поддержкой на конкурсной основе научных проектов в области фундаментальной науки, в его нынешнем виде могут ликвидировать, а функции грантовой поддержки фундаментальных научных работ, возможно, перейдут к Российскому научному фонду.
Позднее Сергеев сообщал журналистам, что инициатива о реорганизации научных фондов действительно существует. Он пожаловался на то, что решения, связанные с поддержкой фундаментальных исследований, принимаются без учета мнения РАН. По словам Сергеева, Академия наук готова принять участие в дискуссии и уже написала в правительство соответствующий документ.
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РФФИ - самоуправляемая государственная некоммерческая организация в форме федерального учреждения, находящегося в ведении правительства России. Фонд был создан указом президента России весной 1992 года в рамках мер по сохранению научно-технического потенциала РФ.
Цель фонда - поддержка научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки, содействие повышению научной квалификации ученых, развитие научных контактов, в том числе поддержка международного научного сотрудничества в области фундаментальных исследований. Финансирование фонда осуществляется за счет средств федерального бюджета. В 2018 году объем средств РФФИ, выделяемых на гранты, составлял 21 миллиард рублей.
Как неоднократно отмечали российские ученые, РФФИ внес очень большой вклад в сохранение отечественных научных школ и удержание в науке талантливых молодых специалистов.
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