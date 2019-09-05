РФФИ в его нынешнем виде могут ликвидировать, сообщил источник

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), занимающийся грантовой поддержкой на конкурсной основе научных проектов в области фундаментальной науки, в его нынешнем виде могут ликвидировать, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"На уровне государственных органов, управляющих российской наукой, есть решение ликвидировать Российский фонд фундаментальных исследований в его нынешнем виде", - сказал собеседник агентства. "Возможно, функции грантовой поддержки фундаментальных научных работ перейдут к Российскому научному фонду", - добавил он.

РФФИ - самоуправляемая государственная некоммерческая организация в форме федерального учреждения, находящегося в ведении правительства России. Фонд был создан указом президента России весной 1992 года в рамках мер по сохранению научно-технического потенциала РФ.

Цель фонда - поддержка научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки, содействие повышению научной квалификации ученых, развитие научных контактов, в том числе поддержка международного научного сотрудничества в области фундаментальных исследований. Финансирование фонда осуществляется за счет средств федерального бюджет. В 2018 году объем средств РФФИ, выделяемых на гранты, составлял 21 миллиард рублей.