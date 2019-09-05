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РИА Новости

РФФИ в его нынешнем виде могут ликвидировать, сообщил источник

12:25 05.09.2019
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© Depositphotos / VitalikRadkoЛабораторные исследования
Лабораторные исследования
© Depositphotos / VitalikRadko
Лабораторные исследования. Архивное фото
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), занимающийся грантовой поддержкой на конкурсной основе научных проектов в области фундаментальной науки, в его нынешнем виде могут ликвидировать, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"На уровне государственных органов, управляющих российской наукой, есть решение ликвидировать Российский фонд фундаментальных исследований в его нынешнем виде", - сказал собеседник агентства. "Возможно, функции грантовой поддержки фундаментальных научных работ перейдут к Российскому научному фонду", - добавил он.
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РФФИ - самоуправляемая государственная некоммерческая организация в форме федерального учреждения, находящегося в ведении правительства России. Фонд был создан указом президента России весной 1992 года в рамках мер по сохранению научно-технического потенциала РФ.
Цель фонда - поддержка научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки, содействие повышению научной квалификации ученых, развитие научных контактов, в том числе поддержка международного научного сотрудничества в области фундаментальных исследований. Финансирование фонда осуществляется за счет средств федерального бюджет. В 2018 году объем средств РФФИ, выделяемых на гранты, составлял 21 миллиард рублей.
Как неоднократно отмечали российские ученые, РФФИ внес очень большой вклад в сохранение отечественных научных школ и удержание в науке талантливых молодых специалистов.
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