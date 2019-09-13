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РИА Новости
Единый день голосования

В Кремле ориентируются на ЦИК при оценке выборов в Санкт-Петербурге

13:26 13.09.2019
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© РИА Новости / Владимир АстапковичЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кремль при оценке прошедших в Санкт-Петербурге муниципальных выборов ориентируется на Центральную избирательную комиссию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы все ориентируемся на Центральную избирательную комиссию. Главный контроль осуществляется именно ЦИКом, выводы делаются ЦИКом. Нам неизвестно о том, что имеют место какие-то ситуации, которые могут хоть как-то поставить под сомнение выборы, которые состоялись в Питере", - сказал Песков.
"Что касается каких-то возможных шероховатостей, то этим занимается ЦИК, причем занимается достаточно активно", - добавил он.
Отвечая на вопрос журналиста, считают ли в Кремле нормальным, что еще не завершен подсчет голосов на некоторых участках, Песков сказал, что это тоже вопрос к Центральной избирательной комиссии.
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"Это, опять же повторяю, вопрос к ЦИКу, потому что и выводы, и легитимности выборов, это все делает ЦИК", - сказал Песков.
Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявлял, что ЦИК внимательно анализирует ситуацию с подведением итогов муниципальных выборов в Санкт-Петербурге и в ближайшие несколько дней будет готов сформировать дополнительные предложения городскому избиркому. Также глава ЦИК Элла Памфилова ранее, говоря о выборах в Петербурге, призвала горизбирком не торопиться с подведение итогов голосования на выборах в регионе и внимательно рассмотреть все жалобы.
В единый день голосования 8 сентября выборы разного уровня проходили в 85 регионах РФ. В том числе прошли выборы в 13 заксобраний, прямые выборы депутатов 21 городской думы.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
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