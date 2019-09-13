В Кремле ориентируются на ЦИК при оценке выборов в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Кремль при оценке прошедших в Санкт-Петербурге муниципальных выборов ориентируется на Центральную избирательную комиссию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы все ориентируемся на Центральную избирательную комиссию. Главный контроль осуществляется именно ЦИКом, выводы делаются ЦИКом. Нам неизвестно о том, что имеют место какие-то ситуации, которые могут хоть как-то поставить под сомнение выборы, которые состоялись в Питере", - сказал Песков.

"Что касается каких-то возможных шероховатостей, то этим занимается ЦИК, причем занимается достаточно активно", - добавил он.

Отвечая на вопрос журналиста, считают ли в Кремле нормальным, что еще не завершен подсчет голосов на некоторых участках, Песков сказал, что это тоже вопрос к Центральной избирательной комиссии.

"Это, опять же повторяю, вопрос к ЦИКу, потому что и выводы, и легитимности выборов, это все делает ЦИК", - сказал Песков.

Ранее заместитель председателя ЦИК Николай Булаев заявлял, что ЦИК внимательно анализирует ситуацию с подведением итогов муниципальных выборов в Санкт-Петербурге и в ближайшие несколько дней будет готов сформировать дополнительные предложения городскому избиркому. Также глава ЦИК Элла Памфилова ранее, говоря о выборах в Петербурге, призвала горизбирком не торопиться с подведение итогов голосования на выборах в регионе и внимательно рассмотреть все жалобы.