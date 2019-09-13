В Крыму ответили на слова Зеленского о возвращении полуострова

Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото

Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Идеи Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма никогда не сработают и больше напоминают ахинею, сказал вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков.

Ранее украинский лидер завил, что в Киеве работают над новыми "форматами" возвращения полуострова, но подробности раскрывать не стал.

В ответ на это Бобков призвал украинские власти "начать выстраивать полноценные отношения с Россией".

"Существуют вещи, которые непосильны никому, никаким технологиям, проектам и стратегиям. Это вещи, которые формировались фундаментально. <...> Я не советую киевским властям тратить время на <...> тайные интриги", — отметил он.

Вице-спикер напомнил, что Крым стал частью Российской Федерации не в результате политической акции — это был исторический процесс.

"Выбор крымчан не основан на вещах, связанных с экономическими благами, это цивилизационный выбор, сделанный задолго до 2014 года", — подчеркнул он.

Принимать в расчет мнение украинских властей можно будет только тогда, когда в Киеве "перестанут заниматься ерундой", заключил Бобков.