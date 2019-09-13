Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-13T15:52Z
https://ria.ru/20190913/1558648219.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/147743/19/1477431948_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_74c2d75d8ffc9f44c2fafa6de6987b7e.jpg
РИА Новости

В Крыму ответили на слова Зеленского о возвращении полуострова

12:15 13.09.2019 (обновлено: 15:52 13.09.2019)
28255
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Идеи Владимира Зеленского о "возвращении" Крыма никогда не сработают и больше напоминают ахинею, сказал вице-спикер республиканского парламента Владимир Бобков.
Ранее украинский лидер завил, что в Киеве работают над новыми "форматами" возвращения полуострова, но подробности раскрывать не стал.
В ответ на это Бобков призвал украинские власти "начать выстраивать полноценные отношения с Россией".

"Существуют вещи, которые непосильны никому, никаким технологиям, проектам и стратегиям. Это вещи, которые формировались фундаментально. <...> Я не советую киевским властям тратить время на <...> тайные интриги", — отметил он.

Вице-спикер напомнил, что Крым стал частью Российской Федерации не в результате политической акции — это был исторический процесс.
"Выбор крымчан не основан на вещах, связанных с экономическими благами, это цивилизационный выбор, сделанный задолго до 2014 года", — подчеркнул он.
Принимать в расчет мнение украинских властей можно будет только тогда, когда в Киеве "перестанут заниматься ерундой", заключил Бобков.
Аналогичную точку зрения высказала депутат Госдумы Наталья Поклонская. Она предложила украинскому президенту успокоиться и заняться йогой, медитацией или дельфинотерапией.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
5 сентября, 23:10РИА Новости
Глава Крыма пригласил Зеленского посетить полуостров
68231551019
Обсудить 19
Ситуация на УкраинеВладимир ЗеленскийКрымРоссияВ мире
Популярные комментарии
Когда Зелень открывает рот про Крым, кажется , что у него бред. Россия обустраивает Крым, чтобы отдать его укрогабону? А крымчан он спросил?
13 сентября, 13:03
milane48
3030000
Зеленский уже пустил на самотёк Украину. А про Крым он только может открывать рот, это ему не запрещено. Пожалуй смысл реагировать на такие открытия ртов, утрачен. Они как рыбы.
13 сентября, 12:18
Ryskin Andy
1600000
Рекомендуем
Юлия Шарко
В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать
РИА
Новости
Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов перед церемонией награждения премией Человек года по версии журнала GQ
Собчак опубликовала фото в свадебном платье
Саманта Пауэр на крыльце Белого дома в Вашингтоне
Феминистский скандал: постпред США в ООН выгнала Россию "под настроение"
Большой Каменный мост через Москву-реку и Московский Кремль
Кремль отреагировал на заявление о новом списке по освобождению заключенных
Лента
новостей
Макет резервуара для сжиженного природного газа
Литва впервые купит крупную партию российского СПГ, пишут СМИ
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку водки
Путин во время поездки в Дагестан выпил стопку, как и обещал 20 лет назад
Певец Филипп Киркоров фотографируется на съемках новогодней программы на Первом канале
ФНС заблокировала счета Киркорова, сообщили СМИ
Анастасия Заворотнюк
СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк
Памятник маршалу Коневу в Праге
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр
Потопить "Огайо". Россия испытывает новейший противолодочный комплекс
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цен на нефть
Труба для строительства газопровода Nord Stream 2
Экс-депутат Рады предупредил об ожидающем Украину газовом коллапсе
Сирия
Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:21Разин заявил, что у Заворотнюк последняя стадия рака мозга
01:02Роскосмос продолжит рассекречивать документы о лунной программе СССР
01:00Сноуден рассказал о тайной свадьбе в России
00:43Площадь лесных пожаров в России в зоне активного тушения за сутки снизилась
00:21Россия провела диалог с США в рамках группы по кибербезопасности
00:11МКС увеличит высоту своей орбиты на километр
00:09Кандидат на выборах главы Туниса вышел из гонки в пользу главы Минобороны
23:53Афганский спецназ зачистил от талибов уезд на границе с Таджикистаном
23:51В горсовете Днепра прошли обыски
23:50В Уругвае видят реальные риски военного конфликта в Венесуэле
23:48Во Франции Жана-Мари Ле Пена обвинили в присвоении госсредств
23:44Новый глава исполкома ОНФ надеется проработать на посту как можно дольше
23:41В Греции осудили евродепутата и экс-депутата ультраправой "Золотой зари"
23:38В Петербурге полностью восстановили электроснабжение после ЧП на подстанции
23:13Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество
22:56Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
22:49Прокат первого сирийского фильма о захвате Пальмиры отложили из-за критики
22:43Число жертв наводнений в Испании увеличилось до пяти человек
22:39Эрдоган отметил дружественный подход России в поставках C-400
22:38СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому
Лента новостейМолния