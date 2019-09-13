Поклонская предложила Зеленскому заняться йогой вместо планов вернуть Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявившему о новых идеях по "возвращению" Крыма, стоит успокоиться и начать тренировать выдержку, например, занимаясь йогой или дельфинотерапией, заявила депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская.

Ранее Зеленский рассказал про новые идеи о "возвращении" Крыма. По его словам, речь идет о нескольких форматах, о которых говорить еще рано. Зеленский пообещал бороться, чтобы вернуть Крым, не только словами.

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"Один из форматов, о которых намекнул Зеленский, это обдумывание модели возвращения Крыма с президентом Соединенных Штатов. Судьба Крыма решена была крымчанами, до Зеленского и Трампа. Совершенно точно не им решать нашу судьбу. Пусть занимаются своими странами и тренируют выдержку, не лезут в дела других. Есть масса способов успокоиться: йога, медитация, наконец – дельфинотерапия. В Крыму хорошие места, могу подсказать", - сказала РИА Новости Поклонская.

По ее словам, перспектив у каких-либо форматов по возвращению Крыма в состав Украины нет.

"Разочарую нынешнего президента Украины, который пришел к власти и стал руководить страной уже в том состоянии, в котором она есть, то есть без Крыма, поэтому винить себя за делишки предшественников не надо и обольщаться насчет себя тоже не стоит. У крымчан свой президент, за которого мы все голосовали - это Владимир Путин", - отметила Поклонская.