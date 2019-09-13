Аксенов отказался от мандата депутата крымского парламента

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов, избранный депутатом крымского парламента второго созыва от партии "Единая Россия", отказался от депутатского мандата, сообщил РИА Новости глава избирательной комиссии Михаил Малышев.

Ранее председатель крымского парламента Владимир Константинов заявил, что президент РФ Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов госсовета Крыма нового созыва на пост главы республики три кандидатуры, среди них действующий глава Крыма, кандидат от "Единой России" Сергей Аксенов, срок полномочий которого подходит к концу, Сергей Богатыренко (КПРФ) и Павел Шперов (ЛДПР).

"Заявление (об отказе от мандата – ред.) Сергеем Аксеновым уже написано", - сказал РИА Новости Малышев.

По его словам, заявление об отказе от депутатского мандата от Владимира Жириновского, возглавлявшего крымский партийной список партии ЛДПР на выборах в парламент Крыма, пока не поступило.

"Жириновский мне не звонил, поэтому не готов ответить, написал он заявление или нет", - сказал Малышев.