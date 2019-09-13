Новгородские власти намерены развивать мобильную медицину

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен – РИА Новости. Власти Новгородской области намерены активно развивать все формы мобильной медицины, чтобы в перспективе добиться снижения уровня смертности в регионе, где доля пожилого населения составляет около 25%, рассказал в интервью РИА Новости губернатор области Андрей Никитин.

"Чтобы изменить ситуацию (с высоким уровнем смертности – ред.), мы намерены активно развивать все мобильные формы медицинских обследований, когда больница сама приезжает к людям, а не они сами обращаются туда, уже имея какие-то запущенные заболевания. Нужны мобильные поликлиники, мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), мобильные медицинские комплексы – флюорографы и маммографы. Сейчас идет их закупка, и до конца года отдаленные районы Новгородской области начнут обслуживать более 40 передвижных медкомплексов", - сказал он.

Как отметил Никитин, на первоначальном этапе развитие мобильных форм медицинских обследований даст рост заболеваемости за счет выявления тех, кто нуждается в медицинской помощи. Однако этот подход позволит начать борьбу с болезнями на ранних стадиях, что в перспективе позволит снизить уровень смертности.