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РИА Новости

Новгородские власти намерены развивать мобильную медицину

10:32 13.09.2019 (обновлено: 12:04 13.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен – РИА Новости. Власти Новгородской области намерены активно развивать все формы мобильной медицины, чтобы в перспективе добиться снижения уровня смертности в регионе, где доля пожилого населения составляет около 25%, рассказал в интервью РИА Новости губернатор области Андрей Никитин.
"Чтобы изменить ситуацию (с высоким уровнем смертности – ред.), мы намерены активно развивать все мобильные формы медицинских обследований, когда больница сама приезжает к людям, а не они сами обращаются туда, уже имея какие-то запущенные заболевания. Нужны мобильные поликлиники, мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), мобильные медицинские комплексы – флюорографы и маммографы. Сейчас идет их закупка, и до конца года отдаленные районы Новгородской области начнут обслуживать более 40 передвижных медкомплексов", - сказал он.
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Как отметил Никитин, на первоначальном этапе развитие мобильных форм медицинских обследований даст рост заболеваемости за счет выявления тех, кто нуждается в медицинской помощи. Однако этот подход позволит начать борьбу с болезнями на ранних стадиях, что в перспективе позволит снизить уровень смертности.
"Пожилые люди составляют около четверти населения, что является одним из самых высоких показателей по стране, если не самым высоким. Разумеется, это накладывает отпечаток и на демографическую ситуацию. Сейчас по уровню смертности Новгородская область переместилась с 84-го на 80-е место в России, так что в целом динамика положительная, однако это не то достижение, которым нужно гордиться", - заключил он.
Читайте полный текст интервью с Андреем Никитиным >>
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