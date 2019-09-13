Андрей Никитин: в Новгородскую область активно переезжают с Крайнего Севера

Губернаторы российских регионов готовят к предстоящему заседанию Госсовета РФ ряд предложений, в том числе по поддержке многодетных и малоимущих семей, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавляющий также рабочую группу Госсовета по социальной политике. В интервью РИА Новости он рассказал, почему российские семьи опасаются заводить больше одного ребенка, как идет выплата компенсаций жителям области, пострадавшим от подтоплений в августе, и почему в Новгородскую область активно переезжают жители Крайнего Севера.

— Андрей Сергеевич, расскажите, пожалуйста, какие предложения вы готовите для заседания Госсовета как руководитель рабочей группы по социальной политике?

— На сегодня было проведено четыре заседания нашей рабочей группы, и главный вопрос, который мы рассматривали, это рождаемость и ее связь с бедностью. Здесь, к сожалению, есть прямая зависимость. Чем больше у человека детей, тем больше шансов, что он перейдет черту бедности, и зачастую именно из этих соображений люди опасаются принимать решение о рождении второго или третьего ребенка.

Мы стремимся детально проанализировать все проблемы в этой сфере, так что и я, и коллеги-губернаторы других регионов встречались с молодыми матерями, чтобы понять, что им мешает. Как выяснилось, очень многое. В качестве примера можно привести компенсацию за нахождение на больничном, если ребенок болеет. Эти выплаты напрямую зависят от стажа работы, и молодые мамы, которым, допустим, 20 лет, соответственно, получают минимум. Выходит, что государство как бы говорит: рожайте позже, когда у вас будет большой трудовой стаж и возникнет меньше проблем.

Другой пример – приоритетный прием в детские сады и школы детей, чьи родители относятся к определенным категориям. Они, безусловно, заслуживают привилегий, но остальным при этом приходится выбирать не ту школу, которая удобно расположена, а ту, куда возьмут. В результате родители вынуждены развозить детей по разным концам города, и это тоже неудобство. Получается, что существует масса бытовых проблем, которые мешают многодетным семьям. Фактически чем больше у человека детей, тем сложнее у него жизнь, и люди, конечно, опасаются сталкиваться с дополнительными проблемами, ограничиваясь одним ребенком, максимум двумя.

По итогам обсуждения проблематики рождаемости и бедности рабочая группа подготовила доклад в администрацию президента России, где содержится, скажем так, набор идей и предложений. Часть инициатив уже использована правительством в работе — например, детские пособия для малоимущих семей увеличены с 50 рублей до 10 тысяч рублей. Другие предложения ждут рассмотрения.

В зону ответственности рабочей группы по соцполитике входят и вопросы поддержки пожилых людей, а также инвалидов. Здесь интересен в первую очередь опыт регионов, многие из которых успели наработать определенные практики. Так, в Новгородской области активно реализуется проект по внедрению системы долговременного ухода при поддержке фонда "Старость в радость", когда людям преклонного возраста помогают на дому, а тем, кто находится в интернатах, оказывается всяческая поддержка.

В принципе, работа идет. Накапливается некий массив идей, и к проведению заседания Госсовета регионам точно будет что сказать. У нас, в частности, есть предложения по выполнению майских указов президента.

— А как вы оцениваете уровень их исполнения в Новгородской области?

— В принципе, я доволен, поскольку регион достигает всех необходимых целевых показателей, а по ряду категорий бюджетников даже превышает их. По зарплатам преподавателям колледжей и техникумов по итогам первого полугодия – 108 процентов (более 30 тысяч рублей в месяц), по среднему медицинскому персоналу, к которому относятся фельдшеры и медсестры, – 107 процентов (29,8 тысяч рублей), по работникам детских садов и яслей – 100,4 процента (27,25 тысяч рублей в месяц).

Отставание у нас есть только по младшему медицинскому персоналу, где средняя зарплата в январе-июне составила 25,1 тысячи рублей или 90,4 процента от целевого показателя. Насколько я понимаю, отчасти причина в том, что главврачи больниц сфокусировали усилия на среднем медицинском персонале, упустив из внимания эту категорию сотрудников. До конца года ситуация изменится без всяких дополнительных мер. В бюджете заложены средства на полное исполнение майских указов, так что властям останется просто проследить, чтобы во втором полугодии каждое медицинское учреждение вышло на 100-процентные показатели по соотношению зарплат со среднерегиональными.

— Продолжая тему соцполитики, как реализуются нацпроекты в сфере здравоохранения в Новгородской области, где велика доля пожилого населения?

— Пожилые люди составляют около четверти населения, что является одним из самых высоких показателей по стране, если не самым высоким. Разумеется, это накладывает отпечаток и на демографическую ситуацию. Сейчас по уровню смертности Новгородская область переместилась с 84-го на 80-е место в России, так что в целом динамика положительная, однако это не то достижение, которым нужно гордиться.

Чтобы изменить ситуацию, мы намерены активно развивать все мобильные формы медицинских обследований, когда больница сама приезжает к людям, а не они сами обращаются туда, уже имея какие-то запущенные заболевания. Нужны мобильные поликлиники, мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы), мобильные медицинские комплексы – флюорографы и маммографы. Сейчас идет их закупка, и до конца года отдаленные районы Новгородской области начнут обслуживать более 40 передвижных медкомплексов.

На первом этапе это даст рост заболеваемости за счет выявления тех, кто нуждается в медицинской помощи, но зато позволит начать борьбу с болезнями на ранних стадиях и спасать человеческие жизни. В нынешнем году уже очень хорошо сработал проект по организации системы санитарной авиации для экстренных случаев. Удалось спасти около сотни людей, в том числе и трехлетнего ребенка, который наглотался родительских таблеток на даче и впал в кому.

— Еще одна сфера, которая затрагивает интересы жителей любого российского региона, это переработка мусора. Как в Новгородской области, где работают три региональных оператора и действуют 17 полигонов, проходит реформирование системы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО)?

— Стоимость услуг по вывозу мусора у нас гораздо ниже, чем в других регионах. В зависимости от уровня благоустройства и местоположения жилья тарифы составляют от 38 до 87,45 рублей с человека в месяц. Сейчас главная задача – как можно быстрее ввести вторую очередь полигона ТБО в Великом Новгороде, откуда отходы сейчас вывозятся на другие полигоны, не приспособленные для таких объемов. Мы рассчитываем открыть его в конце 2019 – начале 2020 года.

Также планируется построить межмуниципальный полигон твердых коммунальных отходов в районе Боровичей. Этот проект проходит главгосэкспертизу, а ввод самого полигона намечен на 2022 год. Думаю, что постепенно крупные современные полигоны, оборудованные сортировочными комплексами, заменят небольшие разрозненные объекты для размещения мусора.

Вторая задача – рекультивация свалок, которые мы закрыли. В их числе, например, свалка ТБО в урочище Исаков хутор в Чудовском районе Новгородской области, которую надо изолировать, чтобы не наносить вред природе. Кстати, у нас вообще очень развито экологическое движение – от сбора пластиковых крышек до отдельного сбора использованных батареек. Как правило, это волонтерские проекты, которые мы всячески поддерживаем и стараемся расширить.

— Не меньше, чем вывоз мусора, актуальна и проблема газификации, уровень которой в Новгородской области сравнительно низок. Когда эта проблема может быть решена?

— Сейчас уровень газификации чуть-чуть превышает 60 процентов. Газифицировано около 180 тысяч домовладений, и каждый год к газу подключаются примерно три тысячи. При этом в области остаются относительно малонаселенные районы, где прокладка газопроводов требует серьезных затрат. В их числе Хвойнинский и Мошенский, куда планируется подвести газ до 2024 года.

Также в краткосрочной перспективе необходимо газифицировать Пестовский район. Реализация этого проекта зависит от сроков сооружения газораспределительной станции в Тверской области. В целом перед нами стоит задача в ближайшие пять лет газифицировать те районы, где отсутствие газа препятствует развитию промышленности.

— Переходя к экономической тематике, на какой стадии находятся сегодня проекты создания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в Боровичах и в поселке Угловка Окуловского района?

— Обе ТОСЭР уже созданы, и мы взаимодействуем с инвесторами, которые намерены там работать. В реестр резидентов ТОСЭР "Угловка" пока включены компании "Валдайская косметика" с проектом по модернизации парфюмерно-косметического производства и "СИЛ – Пласт" с проектом производства пластиковой тары, но есть и другие заявки. К "Боровичам" тоже есть интерес.

Предполагается, что общий объем инвестиций резидентов этой территории до 2028 года составит около 3,2 миллиарда рублей, по "Угловке" – около 900 миллионов рублей. Реализация инвестпроектов в обеих ТОСЭР обеспечит создание в Новгородской области около 1,5 тысячи новых рабочих мест. В целом график их развития полностью исполняется.

— Помимо ТОСЭР, в Новгородской области созданы два наукоемких кластера — медико-реабилитационный и кластер по производству измерительных приборов. Насколько успешно они работают?

— В медико-реабилитационный кластер сегодня входят 14 предприятий, которые совместно занимаются производством различных типов протезов для людей, у которых либо нет какой-либо конечности, либо они ограничены в движении. Одна из компаний-участниц кластера, которая занимается разработкой бионических протезов рук, участвует в проекте фонда "Сколково". В рамках соглашения с этим фондом уже началась работа по изготовлению и апробации опытно-промышленной партии протезов с тем, чтобы к середине 2020 года выйти на начало серийного производства.

Кластер по производству инновационных средств измерений тоже оказался достаточно успешным. Сейчас в него входят восемь компаний, которые выпускают в том числе и "умные" счетчики, позволяющие считывать данные дистанционно. Как и в любом кластере, кооперация позволяет его участникам совместно разрабатывать, испытывать и выпускать продукцию, которую они не могли бы сделать по отдельности.

— Андрей Сергеевич, в августе несколько районов Новгородской области оказались в зоне подтопления после ливней. Какова сейчас ситуация с восстановлением жилья и инфраструктуры и выплатой компенсаций пострадавшим?

— К счастью, подтопления не были столь сильными, чтобы серьезно затронуть жилые дома, так что пострадали в основном огороды и хозяйственные постройки. Средства на их восстановление мы выплатим. На эти цели министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области направит около 2,5 миллиона рублей из расчета выплат по 30 тысяч рублей тем семьям, чье жилье оказалось подтоплено, и по 10 тысяч рублей на восстановление участков или хозблоков. Всего поддержку получат 159 семей.

Основные сложности после дождей возникли с размытыми поселковыми дорогами, но здесь, как говорится, нет худа без добра. Теперь мы не просто восстановим движение, но и построим новые современные мосты, а на ремонт дорог будут выделены субсидии из областного бюджета. В результате сообщение между населенными пунктами станет гораздо лучше.

— Недавно вы подписали соглашение с Ненецким автономным округом о предоставлении жилья жителям Крайнего Севера. Есть ли уже первые обращения?

— Мы исходили из того, что это может быть экономически целесообразно как для Нарьян-Мара, так и для Новгорода. Из-за сложных климатических условий стоимость строительства квадратного метра в НАО более чем вдвое выше, чем у нас. Соответственно, если люди согласятся переехать в рамках программы по улучшению жилищных условий жителей округа, то властям НАО выгодно покупать жилье для них в Новгородской области. Поскольку соглашение подписано совсем недавно, о результатах говорить рано, но сотрудничество, я думаю, будет продуктивным.

А вообще, в Новгородскую область люди с Севера переезжают достаточно активно и без всяких соглашений со стороны администрации – и из Мурманска, и из Архангельска, и из Коми.

— Поток туристов в Новгородскую область в 2018 году вырос на четверть. Какие показатели вы ожидаете по итогам текущего года? Что делается для того, чтобы туризм развивался не только в областном центре, но и в других местах, например в Боровичах и Старой Руссе?

— По итогам нынешнего года мы также ожидаем прирост. Думаю, количество туристов превысит полмиллиона человек. Мы, конечно, стараемся активно продвигать туристские ресурсы и через профильный областной интернет-портал, и через общую поддержку мероприятий, которые могут быть интересны, – музыкальные фестивали, исторические реконструкции, разного рода юбилейные торжества и так далее. Это то, кто касается информационной составляющей, а есть еще инфраструктура. В последние три года в Новгородской области очень активно ремонтируются дороги, чтобы люди могли проехать к достопримечательностям. Например, в музей-усадьбу Суворова в селе Кончанско-Суворовское еще в 2015-2016 годах отказывались ездить водители туристических автобусов из опасения оставить там колеса. Сейчас к этому музею ведет прекрасная дорога и все, кто хочет посмотреть, как жил величайший российский полководец, могут это сделать.

Вообще, туристы постепенно понимают, что наш регион – это не только Великий Новгород, который в Северной Европе воспринимается как часть Ганзейского союза и, соответственно, часть европейской истории, но и Старая Русса, Валдай, Боровичи, Любытино. Старая Русса по итогам конкурсного отбора утверждена для участия в проекте комплексного развития территории и инфраструктуры малых исторических поселений, который Минкультуры России реализует с Новым банком развития БРИКС. На реставрацию исторических зданий, размещение малых архитектурных форм на туристском пешеходном маршруте, ремонт мостов и создание на набережной плавучего причала предполагается затратить около 570 миллионов рублей.

Если говорить об экологическом туризме, то это, безусловно, Валдайский район. Здесь реализуется проект "Большая Валдайская тропа", и часть маршрута протяженностью почти 60 километров уже обустроена, включая создание привалочных пунктов и базовых лагерей.

— Еще один вопрос, косвенно связанный и с туризмом, касается транспортной доступности Новгорода. Москвичи часто жалуются, что сложно добраться — либо ночной поезд, либо "Сапсан" и пересадка на "Ласточку", которая ходит достаточно редко. Есть ли в планах увеличение количества "Ласточек" или существуют другие пути решения этой проблемы?

— Во-первых, есть еще третий вариант – скоростная платная трасса М-11, по которой от Москвы до Новгорода теперь 4,5 часа. Кроме того, поскольку дороги у нас отремонтированы, к основным достопримечательностям области тоже можно проехать на автомобиле.

Что касается "Ласточек", то они действительно в основном синхронизированы под новгородцев, которые пересаживаются на "Сапсаны" в Москву. Получается, что из Новгорода в столицу уехать проще, чем добраться из Москвы в областной центр, хотя по пассажиропотоку "Ласточек" сейчас достаточно.

Подстроить их все под "Сапсаны" не всегда возможно из-за особенностей железнодорожной инфраструктуры. Так что, приехав на "Сапсане" в Чудово, в каких-то случаях удается сразу пересесть на другие пригородные поезда и добраться до Новгорода через 50 минут, а в каких-то случаях воспользоваться услугами автобусного сообщения или вызывать такси. Поэтому мы, скорее всего, до конца года откроем специальный автобусный маршрут от остановки "Сапсана" на те временные интервалы, когда нет "Ласточки". Тогда у людей появится возможность ездить с меньшими затратами и большей безопасностью.

— В Казани недавно завершился чемпионат мира WorldSkills 2019. Вы были одним из инициаторов вступления России в это движение, и сейчас сборная России показала очень хорошие результаты. Верите ли вы, что российская сборная может занять первое место в будущем? И как идет подготовка к WorldSkills Russia, который пройдет в Великом Новгороде в 2021 году?

— По сути, второе место — это победа. На предыдущем чемпионате, если я не ошибаюсь, было пятое, и нам ничто не мешает на следующем WorldSkills в Шанхае занять первое. Конечно, это соревнование профессионального мастерства, да и планировать такие вещи сложно, но судя по масштабам, которые приобрело движение WorldSkills в нашей стране, вполне можно рассчитывать на лидерство.

Новгород, где в 2021 году пройдет национальный финал WorldSkills Russia, будет принимать мероприятие подобного масштаба впервые. Мы ожидаем около двух тысяч участников и примерно столько же гостей и, разумеется, серьезно готовимся, включая не только обустройство основной площадки, но и ремонт колледжей и общежитий для размещения детей в хороших условиях.