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РИА Новости

Глава Новгородской области рассказал о соглашении с НАО

09:49 13.09.2019 (обновлено: 12:05 13.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАндрей Никитин
Андрей Никитин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Андрей Никитин. Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен – РИА Новости. Жители Крайнего Севера активно переезжают в Новгородскую область по собственной инициативе, вне зависимости от наличия межрегиональных соглашений, способствующих этому процессу, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Новгородской области Андрей Никитин.
"В Новгородскую область люди с Севера переезжают достаточно активно без всяких соглашений со стороны администрации – и из Мурманска, и из Архангельска, и из Коми", - сказал он.
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Приангарье получит почти 500 млн руб на переселение жителей Крайнего СевераБолее 200 семей в Иркутской области, желающих переселиться из районов Крайнего Севера, в текущем году получат жилищные сертификаты, на эти цели федеральный бюджет выделит более 490 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
Никитин напомнил, что в августе он и губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский подписали соглашение, согласно которому Новгородская область сможет выдавать квартиры жителям Крайнего Севера по договоренности с окружной администрацией.
"Мы исходили из того, что это может быть экономически целесообразно как для Нарьян-Мара, так и для Новгорода. Из-за сложных климатических условий стоимость строительства квадратного метра в НАО более чем вдвое выше, чем у нас. Соответственно, если люди согласятся переехать в рамках программы по улучшению жилищных условий жителей округа, то властям НАО выгодно покупать жилье для них в Новгородской области", - отметил он.
"Поскольку соглашение подписано совсем недавно, о результатах говорить рано, но сотрудничество, я думаю, будет продуктивным", - заключил Никитин.
Читайте полный текст интервью с Андреем Никитиным >>
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Александр ЦыбульскийНовгородская областьАндрей Никитин (политик)Общество
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