Глава Новгородской области рассказал о соглашении с НАО

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 13 сен – РИА Новости. Жители Крайнего Севера активно переезжают в Новгородскую область по собственной инициативе, вне зависимости от наличия межрегиональных соглашений, способствующих этому процессу, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

"В Новгородскую область люди с Севера переезжают достаточно активно без всяких соглашений со стороны администрации – и из Мурманска, и из Архангельска, и из Коми", - сказал он.

Никитин напомнил, что в августе он и губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский подписали соглашение, согласно которому Новгородская область сможет выдавать квартиры жителям Крайнего Севера по договоренности с окружной администрацией.

"Мы исходили из того, что это может быть экономически целесообразно как для Нарьян-Мара, так и для Новгорода. Из-за сложных климатических условий стоимость строительства квадратного метра в НАО более чем вдвое выше, чем у нас. Соответственно, если люди согласятся переехать в рамках программы по улучшению жилищных условий жителей округа, то властям НАО выгодно покупать жилье для них в Новгородской области", - отметил он.